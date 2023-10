«Estoy listo para gobernar»

Dialogamos con el concejal y candidato a intendente por Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad de la política local, nacional y además comentó varios proyectos que están en su plataforma electoral, «estoy muy tranquilo porqué las opciones en Chacabuco es volver al pasado y mantener esta decadencia en la Argentina como lo es Golía, un candidato que defiende a Massa, un candidato que defiende el 150% de inflación, que defiende el 50% de pobreza, el candidato que defiende el dólar a $900, un candidato que defiende a Insaurralde paseando en un Yate por Marbella cuando la gente no llega a fin de mes, ese es el candidato del pasado y también del presente que es Darío Golía y entiendo que eso la gente lo ve y no va a permitir que suceda eso en Chacabuco».

«Por otro lado el candidato de Libertad Avanza fue candidato a concejal de Darío Golía, ellos que hablan de casta y de gente nueva, cuando el candidato de Libertad Avanza era candidato a concejal de Golía yo estaba en la secundaria, son relatos que se caen por si solos. A mí me queda mostrarme a la gente tal cuál soy y que elijan, se que la gente verá todo esto que dije y nos va a acompañar el 22 octubre y voy hacer el intendente y todo mi equipo de trabajo vamos a estar enfocados en los próximos 4 años de Chacabuco, pero el 22 de octubre vamos a estar lleno de responsabilidades porque lo que se viene en la Argentina es realmente complicado»

A la hora de responder si se siente preparado para afrontar lo que se viene, y si la ciudadanía lo apoya con el voto, el ex secretario de gobierno dijo qué, «Soy alguien que está constantemente queriendo aprender, hoy tengo un conocimiento del estado de Chacabuco muy amplio, conozco quiénes son cada uno de los actores en la política, se quiénes están en la política por intereses positivos para Chacabuco y se quienes están en Chacabuco para vivir de la política y para seguir viviendo de la política, porque hacen incansables años que están, tengo claro todo eso, se que gobernar es administrar intereses y que muchas veces quedamos en que alguien no quede conforme, más allá de todo, estoy listo para gobernar, estoy en un momento de mi vida que puedo dedicarle estos 4 años a la intendencia de Chacabuco, estoy preparado, estoy listo, estoy en el mejor momento para hacerlo y veremos si la gente siente lo mismo, si ve lo mismo y quiere lo mismo»

En la entrevista radial Pérez también respondió a los cuestionamientos de la oposición por los hechos de corrupción en el Corralón Municipal y si perjudica la elección del 22 estos avances que ha tenido la justicia en los últimos días con allanamientos en la oficina de Compras municipal, «todo acto de corrupción a mi me da asco, una de las cosas por la que me involucro en política es por qué quiero cambiar esas cosas, nunca voy a defender a nadie que haya hecho un acto de corrupción. Eso en primer lugar para que quede claro porque el peronismo, el Kirchnerismo quiere poner a todos en la misma bolsa y que somos todos lo mismo y la verdad que no somos todos lo mismo, ahora aparece gente que hace 30 años que vive de los sueldos del estado, sin saber que hace a decir que somos todos lo mismo y es su estrategia, parte de ensuciarte de manera personal para los que venimos con buenas intenciones nos corramos para seguir siendo ellos, a mí no me van a mover porque estoy convencido a dónde tengo que ir, estoy muy tranquilo con quién soy, no tengo dudas que la corrupción es totalmente condenable y cómo dije antes me da asco»