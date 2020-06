“Estoy muy orgulloso del presidente que tenemos”

Sobre los dichos del concejal oficialista Lisandro Herrera en FM Líder donde manifestaba que , “Tenía muchas ilusiones con Alberto Fernández, pero me parece que en gran parte de las decisiones que se están tomando últimamente tiene mucha incidencia el formato que venía teniendo Cristina Kirchner en su último mandato, en su último tiempo”.

El ex concejal Alejandro Grasso en dialogo con la misma emisora dijo sobre dicha cuestión que, “quien dice eso me gustaría que lo pueda argumentar, vamos a dejarnos de hinchar las pelotas en estos momentos”

Grasso en la entrevista radial dijo sobre las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, “Lo que está claro que cuando yo hablo mal de alguien es porque no puedo hablar bien de los míos. Alberto Fernández ha dado muestras más que suficientes de haber cambiado algunos puntos de vista y estoy convencido que es la persona que necesitábamos para que mediara dentro del peronismo, necesitábamos una figura que aglutinara y generara el apoyo mayoritario, nosotros necesitábamos ganar la elección para cambiar el desastre que venía haciendo Macri“.

Siempre hablando del mismo tema el referente de Fuerza Peronista para la Victoria dijo que, “Alberto Fernández tiene unas pelotas muy grandes para hacer lo que está haciendo, ser presidente en esta situación no se lo deseo a nadie, Cristina está haciendo otro trabajo, el trabajo político, y Fernández está gobernando al país y viendo que pasa con el país, quien dice eso me gustaría que lo pueda argumentar, vamos a dejar de hinchar las pelotas en estos momentos , Cristina está cumpliendo una función, que es la política, es la vicepresidente, la presidente del Senado, está manejando muy bien lo que está haciendo, hoy muchos dicen ahora no aparece y son los mismos que se quejaban porque aparecía mucho, se ve que no hay nada que les venga bien, déjenlo tranquilo a Alberto que está haciendo un trabajo tremendo, sinceramente es un ejemplo como presidente, yo estoy muy orgulloso del presidente que tenemos”