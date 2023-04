Dialogamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos, contador Alejo Pérez, quién fue blanco del Frente de Todos luego que el edil oficialista publicara una solicitada analizando el gobierno nacional. «No fue una nota planteada para que se enojen ellos. Salen a responder porque les duele la verdad y no pueden hacerse cargo. Ellos indirectamente son responsables porque pidieron el voto a la gente y ahora tratan de despegar de esa situación».

Pérez remarcó que, «Sólo puse las cosas que están pasando en la Argentina desde la indignación que uno siente. Es difícil reconocer las cosas si no nos hacemos cargo de la situación en la que estamos y cansado de mucha hipocresía que hacen creer que se deben resolver desde el municipio y no se hacen cargo del país que estamos viviendo. Les duele el gobierno que tienen y en vez de tener un acto de grandeza y plantearlo como un error y reconocerlo, salen atacar de manera personal, es la manera de hacer política del Kirchnerismo sin debatir cuales son las cuestiones que dice la nota, la verdad no me preocupa»

El precandidato a intendente también dijo que, «todo lo expresado es un relato y yo estoy podrido de discutir del relato. Es un relato que parte del electorado compra, es ilógico decir que el problema es una deuda cuando no la estás pagando y toman más deuda, anunciaron que van a tomar 5400 millones de dólares del fondo, todos se dan cuenta que el problema es otro»