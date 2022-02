El intendente municipal Víctor Aiola estuvo en los estudios de Líder y habló de varios temas de actualidad, uno de ellos los cuestionamientos del Frente de Todos en la compra de dos camiones regadores, donde la oposición habla de irregularidades.

Sobre esta cuestión el jefe comunal dijo que, “Los regadores se compraron porque se necesitaban con celeridad, se sacó a licitación y quedó desierta y después se termina comprando estos camiones que no es más que una compra venta, se adquiere estos dos equipos y en una parte de pago se entrega maquinaria que estaba en desuso del corralón municipal”.

Aiola siguió dando detalles de este tema, “Hay maquinaria obsoleta que está ocupando lugar, seguramente haremos un remate público como lo hicimos allá por el 2016. Se hicieron todos los pasos, la tasación la hizo un perito del Banco Provincia, pasó por todos los circuitos administrativos y ahí se produce si se quiere un error de forma, el no haber pasado por el Concejo Deliberante el expediente para su convalidación, eso sí lo dice la Ley Orgánica Municipal, después lo demás está todo bien”.

El intendente también marcó que se le está haciendo un uso político a la situación, de la que él afirma no hay irregularidad, “Después hay gente que quiere hacer política con esta situación, que vayan a la justicia, que vayan al tribunal de cuentas, a la Haya, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo estoy tranquilo que se han hecho las cosas bien. Estamos a disposición de la justicia, me parece bárbaro que la oposición, acá o en cualquier lugar esté para controlar lo que hace el ejecutivo municipal, está bien que planteen las dudas, y esas dudas se terminan en dos lugares, la justicia o el tribunal de cuentas, nosotros estamos tranquilos, se ha mirado el expediente y es normal, salvo ese punto de no pasar por el Concejo para que se apruebe”

Al ser consultado si esa situación de no haber pasado por el recinto podía perjudicarlos en algo, Aiola manifestó que, “No, es un error administrativo, a lo sumo puede haber de parte del tribunal de cuentas que nos digan otra vez que hagan esto, háganlo con los pasos correctos. Tiene que haber claridad, después si algunos mal intencionados quieren poner un manto de sospecha es cosa de ellos, nosotros estamos a disposición de la justicia, del tribunal de cuentas, es más lo acompañamos nosotros a esos lugares, estamos tranquilos”