Dialogamos con el concejal de Juntos, Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional.

El presidente de la bancada opositora también analizó por Líder la última sesión realizada el miércoles próximo pasado, «Nosotros queremos la eficiencia del estado, la misma significa formar parte, saber discriminar aquello que se hace bien con lo que se hace mal, no tomar o cortar de rabo todo, en todas las áreas no sólo en educación. Algunas universidades se han hecho un antro político del Kirchnerismo pero eso nada tiene qué ver con esto, en todo caso esas universidades que han aprovechado o han utilizado los fondos de manera no convencional hay que ir contra eso y no perjudicar a toda la educación cómo lo está haciendo el gobierno nacional de ir por todas las universidades»

Al hablar de la elección partidaria el edil radical dijo qué, «evidentemente fue una elección bastante equilibrada, las fuerzas que hizo que los dos se dieran por ganadora y ahí empezaron algunas acusaciones por el escrutinio final, dudas en actas y en algún distrito, eso no es bueno, eso hay qué aclararlo y no está bueno que eso haya pasado, la junta electoral está tomando cartas en el asunto y determinará, con las actas en mano esto se va a dilucidar, son cosas que pasan, no debería ser así, ojalá se aclare rápido»