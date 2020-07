Felice: ¨Decir que Rawson no es Chacabuco no resiste el menor análisis¨

El Secretario de Evaluación de Gestión, Maximiliano Felice expresó por Líder que se está rediagramando el área por el contexto, y eniendo en cuenta que pasado el virus, en lo económico y social ya no será lo mismo¨.

Al analizar estas dos semanas de fase 5 adaptada, dijo ¨el balance es dentro de todo positivo, algunos detalles hubo que trabajarlos, como el funcionamiento del Club de Pesca, pero fueron detalles menores ya que en líneas generales se portó muy bien la gente¨.

Felice comentó ¨en la zona y alrededores vemos que hay 20 o 30 casos, que hay ciudades que no lo pueden contener, la trazabilidad, ya que muchas veces la gente miente o no recuerda con quien estuvo. Vemos que esto está avanzando y vemos muchos casos por día. Hay que tomar recaudos y sobre todos cuidarnos y en particular a los adultos mayores¨.

¨Nosotros con Salto, Junín, Chivilcoy, tenemos una relación fluida, profesional, familiar, y tratamos de poner en estos últimos días el freno a algunas cuestiones, sabiendo que a veces entorpecemos, pero estamos tratando de llevarlo a la mínima expresión. No es que se cierren las puertas, sino que pedimos que eviten hacerlo. Les pedimos que hagan un transbordo, que esperen unos días para venir y ver como se evoluciona¨.

Ante la situación actual Felice dijo que ¨pasa todo por la responsabilidad individual, debemos cuidarnos, tomar los recaudos, evitar momentáneamente realizar reuniones y actividades innecesarias. Debemos evitar tener contactos con varias personas¨.

El funcionario también reflexionó sobre los comentarios publicados por los casos de Covid-19 de Rawson, ¨son 10 o 15 estúpidos que critican detrás de una red social, la vida pasa por otro lado. Yo las utilizo para que la gente pueda contactarme y darle soluciones, no para actos de discriminación, el que hace eso no entiende nada de la vida. Yo soy así. Me sale de adentro esto que digo. No coincido que lo hagan con alguien de otra ciudad o nacionalidad. Decir que Rawson no es Chacabuco no resiste el menor análisis. Son opinólogos detrás de una red social, hablan por hablar, y ante esto debemos interpelarnos como sociedad¨.

Felice en el final recordó que el jueves y viernes, por ser feriado, el Acceso Hipólito Yrigoyen estará cerrado, al igual que el domingo.