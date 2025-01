Femicidio: «Una locura que la funcionaria siga en el cargo»

Dialogamos con el concejal del PRO, Alejandro Cieri sobre la actualidad legislativa y política.

El edil nos da su punto de vista en referencia a la aprobación de la Impositiva y sus consecuencias.

Además en la entrevista por Líder, Cieri se pronunció sobre el tránsito, la inseguridad, la creación de una guardia urbana y sobre declaraciones de la funcionaria del área de género luego del femicidio de una vecina, «una locura que la funcionaria siga en el cargo, tengo mucho respeto en lo que es la cuestión de la mujer y su lucha por la violencia de género, por los femicidios, pero cuando escuché a la responsable del área hablar de la vida privada de una persona, hacerlo sin profesionalismo, no cuidando la privacidad de las personas, contando cómo había sido su historia, cómo si fuera una vecina de barrio, deja mucho que desear, no tenemos otra cosa que decir que esa funcionaria se vaya, no funciona ni va a funcionar»