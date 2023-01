Fiore se alejó de San Martín

Quiero comunicar, que luego de 5 hermosos años, tome la decisión de no continuar en la comisión directiva del club. Motiva dicha decisión, el creer no tener la fortaleza necesaria para continuar a cargo de la institución, función que desempeñe con total responsabilidad, y de la cual no creo tener hoy, las respuestas a las demandas que eso requiere.

Agradecimientos: a cada uno de los miembros de la comisión directiva que trabajamos siempre juntos a la par, a los profesores, técnicos, colaboradores y a cada uno de los hinchas que con tanto respeto y cariño siempre me han tratado. Quiero agradecer al “Bocha” Federico, Sergio Palmieri y miembros de la Liga Deportiva, al Municipio de Chacabuco, especialmente a sus áreas de Servicios Públicos y Deportes, a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, a Santiago Carnaghi, Micaela Olivetto, al Dr. Mauricio Barrientos y a los medios de comunicación.

Sentí el gran orgullo, de poder reconocer a personas destacadas por su trayectoria en el club, como así también, poder defender en todos los ámbitos la institución más popular de la zona.

AL CLUB LO HACEMOS GRANDE ENTRE TODOS, PORQUE TODOS SOAMOS PARTE DE NUESTRO QUERIDO CLUB.

En reunión de comisión directiva, hice la rendición necesaria, de la cual, TODO PRESIDENTE SALIENTE DEBERIA HACER: *económicamente: el club tiene superávit y no presenta deudas. *Socialmente: fuerte y sólida. *Deportivamente: en primera división, inferiores e infantiles, obteniendo títulos, logrando un mejor aprendizaje del deporte.

Me puse a disposición de la comisión directiva, para seguir colaborando.

Obras destacadas: Tribuna (2020): Aporte de “Bocha” Federico, Hugo Belfortti y recursos económico y humano de comisión directiva.

300 mts2 de alambre olímpico (2020): utilizados para el predio de entrenamiento del club, aporte de comisión directiva.

Riego en cancha principal (2021): obra coordinada por “Pocho” Domínguez, con recursos de comisión directiva.

Adquisición de tractor (2022): recursos de comisión directiva, con aportes de “Bocha “Federico.

Bancos de suplentes, baños locales y visitantes (2022): obras coordinadas por Marcos Carbonetti con aportes de comisión directiva y aportes privados.

Cielorraso y conexión eléctrica nueva en cantina principal (2022): aporte de comisión directiva.

Voz del estadio (2022) aporte de comisión directiva.

CAMPEON EN PRIMERA DIVISION (20221-2022): DT Antonio Balbiano, PF “Pali” Ponce y capitán Javier “tecla “Farías.

ES UNA EXPERIENCIA QUE NO OLVIDARE NUNCA.

GRACIAS QUERIDO CLUB.

HASTA PRONTO.

DDr. Matias Fiore