«Flores debe dar explicaciones»

Javier Estévez presidente del bloque de concejales del Frente de Todos nos hace un resumen de la sesión de Castilla, «hay muchas dudas y sospechas en temas que solicitamos y no lo presentan, no lo clarifican, la oposición es el contralor del gobierno, no pueden hacer lo que quieran con el dinero de todos los Chacabuquenses, por eso pedimos la información, no hacemos ningún juicio de valor»

Estévez también mencionó que, «queremos hablar con Flores del área de tránsito sobre contrataciones dónde hay un empleado municipal que no solo tiene antecedentes judiciales y está exonerado de la policía sino que actualmente tiene una perimetral hasta diciembre por violencia de género hacia su pareja»