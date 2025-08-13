Serritella cuestionó la inauguración de la escuela artística: “Fue una cáscara, al otro día los chicos volvieron a la Escuela 12”

El concejal de Somos Chacabuco, Rodolfo Serritella, criticó duramente la inauguración de la nueva escuela artística en la ciudad, asegurando que el edificio no estaba en condiciones para funcionar. Según afirmó, el acto fue utilizado con fines políticos y, al día siguiente, los alumnos debieron regresar a la Escuela 12.

En una entrevista radial, Serritella señaló que la actual gestión municipal decidió modificar el destino original de la obra, que había sido planificada durante la administración anterior como un jardín de infantes y una escuela primaria para cubrir la demanda educativa en la zona de los barrios Alcira de la Peña, UOCRA, Parque Azul, Municipal, Nestor Kirchner, y aledaños. “Se hizo un estudio que determinó la necesidad de un jardín y una primaria en ese sector. Pero cambiaron el proyecto por un jardín maternal y una escuela artística, sólo para no reconocer nada de la gestión anterior”, apuntó.

El edil aseguró que la escuela artística fue inaugurada antes de estar lista: “No tenía gas conectado. En invierno no se puede trabajar así. Como venía Kicillof, apuraron los tiempos, hicieron el acto con bombos y platillos, y al otro día los chicos volvieron a la Escuela 12 porque el lugar no estaba en condiciones”.

Además, cuestionó la utilidad del establecimiento en esa ubicación: “La mayoría de los chicos de la zona asiste a escuelas de jornada completa. La escuela artística funciona contra turno, por lo que muchos no pueden concurrir. Esto demuestra que no se planificó en función de las necesidades reales de la comunidad educativa”.

Serritella extendió sus críticas a otras decisiones de la gestión local, acusando al intendente Rubén Darío Golía de priorizar acciones de campaña por sobre la resolución de problemas de fondo. También denunció un exceso de alquileres de inmuebles por parte del municipio y advirtió sobre la pérdida de alumnos en el CBC Chacabuco por falta de planificación: “Se inauguró con mucha pompa, pero hoy quedan apenas seis estudiantes”.

En el plano político, el concejal destacó la unidad del bloque Somos Chacabuco —integrado por UCR y PRO— y se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas, asegurando que el candidato Lisandro Herrera “lleva mucho tiempo caminando los barrios, con una lista pensada para trabajar y cambiar la realidad de la ciudad”.

Finalmente, Serritella criticó tanto al kirchnerismo como al gobierno de Javier Milei, defendiendo “un camino intermedio” donde el Estado cumpla un rol eficiente y el sector privado pueda participar en el desarrollo local.