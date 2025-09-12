Enrique Chilano: “Fue una paliza electoral contra Milei, pero nos quedó sabor a poco con los 518 votos”

El candidato a concejal por el Frente de Izquierda – Partido Obrero, Enrique Chilano, analizó los resultados de las elecciones en Chacabuco y dejó fuertes definiciones sobre la situación política local, provincial y nacional.

En diálogo con Líder Chacabuco, Chilano señaló que el domingo se vivió “una paliza electoral contra Javier Milei”, y atribuyó la derrota del oficialismo nacional a los casos de corrupción que salpicaron a su entorno más cercano.

“El resultado de la elección significa un rechazo a su ajuste. Nos quedó un sabor a poco con los 518 votos, esperábamos más, pero estamos orgullosos de la campaña militante que hicimos, a pulmón, con colectas, folletos y caminando los barrios”, expresó el dirigente del Partido Obrero.

Campaña a pulmón

Chilano detalló que la campaña del Frente de Izquierda se sostuvo con recursos mínimos:

“Juntamos alrededor de 200 mil pesos con aportes de los compañeros.”

“Repartimos folletos, pusimos carteles con la camioneta de mi papá, y salíamos del trabajo a militar hasta la noche.”

En ese sentido, subrayó:

“Nuestra campaña la hacen laburantes para los laburantes. Eso nos enorgullece porque defendemos los intereses reales de los trabajadores.”

Situación local

Sobre el escenario en Chacabuco, Chilano reconoció que esperaban un mejor desempeño electoral:

“Pensábamos que la fuerza radical Somos podía quedar segunda, pero finalmente La Libertad Avanza se impuso con Emilia Recondo.”

“Golía ganó con un despliegue muy fuerte del aparato municipal, algo que se notaba en la calle.”

El dirigente también destacó como un hecho positivo la baja performance de sectores de ultraderecha:

“Nos pone contentos la implosión de Tedesco, que sacó apenas un 3%. Esa fuerza reivindicaba la dictadura y los vuelos de la muerte. Es una pequeña victoria que la gente no los haya acompañado.”

Crítica al PJ y a Kicillof

En el plano provincial y nacional, Chilano fue crítico con el peronismo:

“No creo que Axel Kicillof sea la verdadera oposición a Milei. Hablan de diálogo con él y acompañaron sus medidas en el Congreso. La única oposición real es la izquierda.”

Sobre lo que viene, advirtió que el gobierno nacional atraviesa una crisis económica y política:

“Milei fracasa en sus propios términos, en lo financiero y en lo económico. Lo que se viene es más ajuste para los trabajadores.”

Mirada hacia octubre

Chilano confirmó que el Frente de Izquierda continuará en campaña de cara a las elecciones generales:

“En octubre llamamos a la gente a que nos acompañe. Si querés enfrentar a Milei, la alternativa no es el PJ, es la izquierda. La salida está en la movilización en la calle y en fortalecer al Frente de Izquierda Unidad.”