«Fue una presentación sin la voz de los jóvenes»

Dialogamos con el concejal de Juntos, Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional. El presidente de la bancada opositora también comentó que estuvieron presentes en el lanzamientos del Concejo Deliberante Juvenil al qué rotuló, «fue una presentación sin voz», de los jóvenes, no se le dio la palabra a ninguno de ellos, se los ubicó a los presidentes de los Centros de Estudiantes pero no le dieron la palabra cómo a ninguno de nosotros como presidentes de bloques, se habló de la pluralidad de los espacios, un proyecto que involucra a los jóvenes y no hablaron ni los jóvenes y de los 5 oradores que hubo no fue ninguno de otro espacio político que el de Unión por Patria«

El concejal remarcó qué, «quieren mostrar algo novedoso, con un tinte político de algo que ya se hizo en el 2001, no sé si se buscaba confundir, pero fue una presentación de un Concejo Juvenil sin voz de los jóvenes»