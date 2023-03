Javier Estévez presidente del bloque de concejales del Frente de Todos hizo un análisis de la sesión apertura y además comentó como viene la causa por supuesto hecho de corrupción en el Corralón Municipal, «en la última reunión decidimos convocar para evacuar dudas a la jefa de Compras Mariana Camera, que tiene que ver con los suministros que el proveedor Batista supuestamente realizó, pero al no permitir que la jefa asista a la comisión se determinó mandar por escrito preguntas y todavía no fueron devueltas»

«Puedo adelantar que fui aceptado por la fiscalía como particular damnificado, esto me da acceso y tener lectura de toda la causa y es probable que entregue un escrito en el cual se cite a Juan Carlos Gómez por las acusaciones directas que le hice el ex funcionario Alegre«