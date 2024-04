Fuimos a buscar mandubíes a Ramallo:

En este fin de semana largo teníamos agendadas 2 notas para realizar el lunes y martes feriado, Un llamado de Roberto Matteucci cambio todo, mi hijo Enzo me dice: vamos a pescar a Ramallo Mandubíes: luego de meditar un rato y haciendo lo contrario a lo que mi corazón me decía le dije, anda vos, esta nota es tuya (esa fue la escusa, la realidad es que si hacia este viaje el sábado, para el lunes todavía mi sexagenario cuerpo no se habría recuperado y no podría hacer bien las otras dos notas.

Es Así que el grupo se conformo por Roberto Matteucci, Alfonso González y mi hijo Enzo, salieron con rumbo al Paraná con el Aramendi 6,20 de Robert (la cardenilla).

Llegaron tipo 8 de la mañana al náutico, embarcaron y se dirigieron a los arroyos para garetear en busca de la especie que ha estado tan activa en estos días.

Prepararon los equipos y ni bien cayo la línea de Enzo al agua, realizada tipo paternóster con 3 anzuelos y encarnada con mojarras vivas, marco un pique hermoso, luego de clavar y recoger, un espectacular doblete de mandubíes, uno muy grande y otro mas pequeño, lo que marcaba que iba a ser una jornada muy buena.

Durante el día el equipo logro muchísimas piezas, más de 20 mandubíes, algunos paties,

Palometas, apretadores, unos cuantos doradillos, todos con la misma herramienta que utilizaron para la búsqueda de la especie de cuero que habían ido a buscar. Otra línea que funciono muy bien es la tradicional pejerreycera de 3 boyas, lo que indica que hay mucha cantidad de pescado y que come tanto a 20 cm como a 1 metro y medio.

A lo largo de este y otros relevamientos hechos en el Rio, vemos que esta muy lleno de vida, como nunca, muy poblado de todas las especies, y también muchísima carnada, lo que asegura que vendrán buenos años para la pesca, siempre y cuando sepamos cuidarlo, devolver la especie que corresponda, también el pescado que no de la medida mínima, y el que no se vaya a consumir. No matemos a mansalva y eso hará que tanto nosotros, nuestros hijos y nietos podamos seguir disfrutando de esta pasión con resultados como el de hoy. Y por supuesto los invitamos a dejar limpio los lugares que visitan, tratando de preservar estos lugares evitando todo tipo de contaminación.

Por supuesto Enzo de 22 años ya se recuperó y será de la partida de las dos notas que realizaremos .

El video de esta jornada estará mañana en nuestro canal de Youtube, para quienes quieran más detalle de este relevamiento.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

