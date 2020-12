Funcionaria denunció amenazas y discriminación

La coordinadora de Derechos Humanos del Municipio, Lara Molina, denunció amenazas por parte del vecino Gonzalo Cardozo ante la Comisaria de la Mujer, y discriminación ante El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El origen de la situación fue un tema musical titulado “La bebesita con sorpresa” que el cantante publicó.

Lara Molina en una entrevista por Líder dijo que el tema tiene una ¨letra que es chocante, excede la diversión, el señor Cardozo dice que es diversión y no hay intencionalidad mala, pero el video y la letra están¨.

¨Lo denuncié en el INADI para que salga de circulación el video y estas cosas no sigan sucediendo¨; ¨Hay cosas que no van más, que atrasan en materia de derechos. Los artistas deben pensar en la perspectiva de genero en el año 2020.¨

¨Mi intensión no es dañar al señor como persona, esto no es personal¨. ¨El intendente me extendió su apoyo como también los funcionarios y desde otras ciudades¨.

El tema en cuestión contiene frases como:

“La bebesita venía con sorpresa”

“La bebesita solo está buena de atrás, ella no era Laura, era Germán”

“Me quiero matar, la bebesita tiene algo que no es normal”

“Si te agarro de cerca, te fusilo”

“Para sacársel de encima a este tipo no sé cómo hacer”

“Tema dedicado a todos los que les gusta la carne de chancho”

Lara Molina también comentó por Líder que realizó la denuncia en la Comisaria de la Mujer ya que el vecino la amenazó, ¨hizo un video en primera persona agrediéndome, me invita a pelear, me trata de hombre, el no tiene perspectiva de genero, ni respeto para el colectivo trans¨.

¨Yo hace 6 años que soy Lara Molina, tengo mi DNI, entonces se excedió y se extralimitó en todo, por eso hice las denuncias. Yo no lo conozco, entonces se ve que tiene otras intenciones si miras el video¨.

En el final de la entrevista la funcionaria expresó ¨el consejo, de buena onda es que debería aprovechar este momento para revertir esta situación¨; además habla de la libertad de expresión pero ¨debe saber que lo que uno dice tiene consecuencias malas y buenas¨.

