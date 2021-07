Gaby Belfortti: «No voy a participar en política»

La presidenta del Hogar San José Gabriela Belfortti habló de la situación sanitaria de la institución que preside y de su posible incursión en la política partidaria.

Sobre la primera cuestión manifestó que están flexibilizando algunos protocolos para que los abuelos sean visitados y hay lugar para ingresos previa aprobación por parte del plantel de profesionales.

Ya sobre su posible candidatura a concejal Belfortti dejó en claro que, «esta elección me encuentra nuevamente a cargo del Hogar, tendría que haber dejado mi mandato hace más de un año pero no pudimos realizar ninguna asamblea, estamos en camino de hacerla. Yo hasta que no termine mi mandato, como lo dije muchas veces, tengo un compromiso moral, tanto con la comisión como con la institución en sí, hasta que no termine ese mandato yo no voy a participar en política ni voy hablar de política, eso es hoy por hoy lo que puedo decir»

«Uno que camina en lo social y representa a instituciones sabe que todo al final se cambia desde la política, sabemos que es un camino complicado pero a mí me llenaría de orgullo representar a nuestra ciudad en cualquier puesto, en cualquier dependencia, tanto sea municipal como hoy me llena de orgullo como el Hogar San José, en definitiva trabajar para la gente. Me preguntan en esta elección dónde te va a encontrar y yo digo trabajando para la gente, nuestro paso por la vida nos tiene que encontrar poniendo la mirada en el otro»