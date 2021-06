Golía: ¨Mis reuniones sólo tienen que ver con la actividad ferroviaria¨

El Dr. Darío Golía, Vicepresidente de Trenes Argentinos, Sofse (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), dio detalles de la actualidad de dicha empresa estatal y los beneficios que tiene para los pasajeros que utilizan dicho servicio.

Además el ex intendente habló de su futuro político y de los posibles frentes en vísperas de las elecciones Paso y comentó, “la verdad que me encuentro bastante alejado de lo que son las roscas políticas, en lo personal no he tenido reuniones dónde hablemos de esos temas, mi actividad se refiere hoy a lo que es trenes, a gestionar, mis reuniones sólo tienen que ver con la actividad ferroviaria. No tuve conversación con nadie en Chacabuco, en la Provincia, ni en Nación en lo que hace a los armados electorales. Tal vez en las próximas semanas se hable de esto porque las fechas avanzan, llegan. No sé cómo se va a resolver, cálculo que a principio de Julio esto avanzará.”

El ex diputado también opinó sobre el desembarco del espacio que lidera Pichetto en nuestra ciudad. “Pichetto está dentro de Cambiemos, la estrategia que tiene ese espacio para tratar de captar votos de todos lados, de derecha o de izquierda. Pichetto es la estrategia de Cambiemos, hoy el que se suma a Pichetto se suma a Cambiemos, es la derecha, el conservadorismo, nos tienen acostumbrados que vuelven al gobierno camuflados, nunca llegan diciendo lo que son. Dicen que son una cosa y hacen otra, siempre lo mismo, endeudan al país y perjudican a sectores populares, llegan camuflados con otro nombre.”