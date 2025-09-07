Golía: Con el deporte se consolida el bienestar de la gente en Chacabuco

El municipio de Chacabuco, tuvo una semana movida en lo que respecta al deporte, pilar fundamental trazado por el Intendente Municipal, Darío Golía, implementado políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y desarrollado por el Director de Deportes Jorge Antonio Giménez.

Comenzó la semana con el encuentro de localidades “New Com y Wabol” en el Polideportivo Municipal. El evento contó con casi un centenar de participantes de las localidades de O’Higgins y Rawson, centrándose en fomentar propuestas saludables para grupos etarios de más de 50 años.

El viernes se disputó una velada de Boxeo amateurs también en el polideportivo Municipal, siendo un éxito total, con un lleno absoluto en el recinto, con la organización de la Dirección de Deportes y la productora boxística “Chanbox” con la participación de seis púgiles locales: Nicolás Loureyro; Lucas Gómez; Jorge Romero; Joaquín Carlos Morales; Cardoso Cristian Ariel; David Andemaci. El Intendente Municipal, estuvo presente felicitándolos por sus desempeños en cada combate. Dónde se hizo entrega de trofeos y reconocimiento por el esfuerzo y dedicación.

Cerrando la semana se realizó este sábado el encuentro regional de Handball, con la participación de ocho ciudades en todas sus categorías, denominado el evento «Copa Ciudad de Chacabuco» disputado en tres sedes: Gimnasio del Club Social, 9 De Julio y Polideportivo Municipal en la que participaron más de 400 jugadores entre infantiles, menores, cadetes, en todas las categorías participaron masculinos, femeninos.

La organización del torneo fue un esfuerzo conjunto entre la Dirección de Deportes y la fiscalización de Asamball. La “Copa Chacabuco” de Handball no solo promueve el deporte y la actividad física, sino que también genera un impacto positivo en la economía local, dijo Jorge Giménez.

También destacamos que Cestobol Maxi 30, viajaron a competir Lobos, la Escuela Rugby Colón Buenos Aires y Voley fecha de primera en Chivilcoy.