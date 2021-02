Golía cuestiona a Aiola por hacer campaña en plena pandemia

El vicepresidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), encargada del servicio de transporte de pasajeros Dr. Darío Golía dialogó con FM Líder y en dicha entrevista cuestiono el cambio que tuvo el intendente Aiola en referencia a la vacuna Rusa Sputnik V, “generar dudas en cuanto a eso es totalmente inentendible, contradictorio, es llevar confusión” y el ex diputado también cuestionó que se esté trabajando para una interna partidaria, “me parece totalmente ilógico y fuera de la realidad, me parece que está haciendo lo que hace unos años criticaba”

Después que el jefe comunal Víctor Aiola se vacunara varias fueron las críticas de dirigentes locales debido a las declaraciones que este venía haciendo de la vacuna rusa, ahora Golía en la entrevista por Líder dijo que, “Hubo muchos idas y vueltas. Nos llama mucho la atención que pidieran a la población no vacunarse, que tuvieron cuidado, trató de posicionarse más allá de la frontera de Chacabuco a través de medios nacionales, ninguneando al presidente o a la estrategia presidencial y después al poco tiempo volviendo para atrás en sus propios pasos es el primero que se vacuna, son contradicciones que llevan a la confusión de la gente, el decir un día que si otro día que no”

El vicepresidente de Sofse recordó que, “si hoy tenemos un organismo de control de la vacuna, un ministerio de Salud, y resalto esto porque el gobierno anterior no tuvo ministerio de Salud, tuvo ministerio de trolls, había eliminado el ministerio de Salud, generar dudas en cuanto a eso es totalmente inentendible, contradictorio, es llevar confusión, se entiende que debe ser un experto en la materia por su profesión de médico, y genera más confusión aun en la población, no sé cuál es su objetivo, hoy el primer paso es vacunar, que llegue las vacunas, desde el gobierno se está haciendo todo el esfuerzo para que vacunemos a la mayor cantidad de la población e ir llegando a una normalidad en el transcurso de los meses tan esperado y ansiados por toda la sociedad”

En cuanto a la interna de la Unión Cívica Radical y la campaña que se está haciendo de la misma camino al 21 de marzo el ex intendente dijo, “Hoy tenemos muchos problemas para jugar a la interna como está jugando el radicalismo, estamos en sintonías diferentes, yo no creo que nadie en la sociedad esté preocupada para votar a Lousteau, votar a Posse o votar a Salvador, al radicalismo o incluido de nuestro espacio, hoy están pensando que le resuelvan los problemas que tenemos los argentinos, ver como corregimos la inflación, ver que no sigan aumentando los precios, como recuperamos el poder adquisitivo de los trabajadores, por paritarias libres, tiene que ver con la recuperación de la economía de un sector que la está pasando mal, para aquel que no tenga un plato de comida en la mesa lo tenga, para el que no tiene trabajo lo tenga, son los temas de los cuales debemos dar respuesta a la sociedad, yo no encuentro a nadie preocupado por la interna del radicalismo, por la interna del peronismo, en esa lógica que un intendente salga haciendo campaña de su partido política en plena pandemia con la situación de tantos problemas que hoy tenemos en nuestras comunidades me parece totalmente ilógico y fuera de la realidad, me parece que está haciendo lo que hace unos años criticaba, cuando criticaba a la vieja política hoy hace eso, está peleando un cargo nacional en la UCR que no sabemos para qué sirve, poniendo todo la energía en caminar viendo vecinos en plena pandemia haciendo campaña para la UCR con tantas dificultades que tenemos los argentinos, la situación tan extrema requiere el compromiso de todos”

