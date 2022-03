«Golía debería tener memoria y autoridad moral»

El concejal de Juntos ingeniero Ariel Di Piero dialogó con Líder y analizó la sesión del día miércoles y manifestó que su cruce con el concejal Darío Golía se debió a que, «no está mal que se pidan informes, pero el edil debería tener memoria y autoridad moral para indagar sobre algunas cuestiones y de que manera indagar»

El concejal oficialista dijo qué, «Se me vinieron un montón de cosas en ese momento a la cabeza cómo la extracción de tierra de manera irregular, del caso Albornoz, me acordaba del uso de camiones municipales para mudanzas privadas, cuando analizamos para atrás, las irregularidades, las desprolijidades llaman la atención, no tienen la autoridad moral que quieren mostrar tener, hay que tener memoria, no digo que este mal que se hagan pedidos de informes, pero hay que ser cuidadosos en la manera, porque la historia también condena»