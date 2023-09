Dialogamos con el concejal y candidato a intendente por Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad de la política local, nacional y opinó sobre el cambio de estrategia hacia las elecciones de octubre.

El dirigente radical sobre las declaraciones de Hugo Moro en Líder sobre que, «no nos sentiríamos a firmar nada con Juntos porque en el 2015 firmamos un acuerdo y nunca se cumplió», esto en referencia al congelamiento en el ingreso de personal propuesto por el propio Pérez, «en el 2015 yo estaba corriendo en Karting, estaba lejos de la política y tratando de sobrevivir en la empresa de la familia, renegando del estado y de toda la gente que vive de la política, que hace mucho está viviendo de la política cómo es el caso de Hugo Moro».

«Yo en el 2015 no firmé nada y no plantee nada, en todo caso que le reclame a quienes firmaron en ese momento ese acuerdo. Yo no quiero volver al pasado, mientras en el 2015 Moro era candidato, había sido concejal yo estaba en otro lado, estaba enojado con lo que pasaba en la política por eso me involucré, hace dos o tres años que estoy en política y discutir cosas del pasado no es lo que yo quiero, yo quiero discutir para adelante, hoy Hugo Moro es empleado de trenes con más de 30 mil empleados, para tomar noción de lo que significa, Mercado Libre, una de la empresas más importantes de Latinoamérica y de la Argentina en particular, no llega a 10 mil empleados, tenemos tres veces más en trenes Argentinos, y además de una manera insostenible, pierden por día más de 3 millones de dólares, obviamente tenemos al vicepresidente de trenes haciendo campaña en Chacabuco cuando es el responsable que la empresa que el dirige le genere ese déficit a toda la Argentina»

Alejo Pérez también opinó sobre todos los anuncios que viene haciendo en candidato Darío Golía, «Golía es un mal gestionador o es mentiroso. Golía prometió un nuevo CEF, prometió un polo educativo en Argentino, prometió 100 millones de pesos para el Parque Industrial, prometió una nueva comisaría, prometió un plan para viviendas de policías, es todo lo que dijo en campaña en el 2021 y ahí decía que la estaba gestionando, o la gestionó mal o le mintió a la gente, no quiero hablar de Golía porque para mi ya es el pasado, quiero hablar de futuro y quiero decirles que cuando sea intendente me van a poder golpear la puerta del despacho cualquier vecino, lo voy a recibir para escuchar, para ver que se puede solucionar, hay que tener más contacto con los vecinos, eso en mi gestión va a ocurrir»