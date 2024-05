Golía gestionando en La Plata y presente en la presentación de los juegos Bonaerenses 2024

El Dr. Rubén Darío Golía estuvo presente en el acto encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el que se firmó el segundo desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), que asciende a $37.549 millones para los 135 distritos. Fue en el Teatro Argentino de La Plata, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; intendentas e intendentes bonaerenses.

El Gobernador manifestó: “Nosotros no pensamos tomar ese ejemplo: en este momento en el que nuestro pueblo está experimentando una angustia muy grande, no le podemos responder con crueldad y egoísmo, sino con más presencia del Estado y solidaridad entre la Provincia y los municipios para dar respuesta”, expresó el Gobernador y añadió: “La recesión, la caída de la recaudación y la quita ilegal de fondos por parte del Gobierno nacional impacta sobre la provincia y los distritos: hoy estamos demostrando que el Gobierno provincial no deserta, respeta el federalismo y reconoce la importancia de las y los intendentes”.

Más tarde, Golía estuvo presente en el acto de lanzamiento de los Juegos Bonaerenses 2024, encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el Teatro Argentino de La Plata, junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y el subsecretario de Deportes, Leandro Lurati.

En ese marco, Kicillof destacó que “mientras que a nivel nacional hay una clara intención de desmantelar todas las políticas destinadas al deporte, en la provincia de Buenos Aires le damos continuidad a los juegos que son un orgullo para las y los bonaerenses”. “A diferencia de la visión que indica que el Estado no debe ocuparse de prácticamente nada, nosotros estamos convencidos de que cada logro es el resultado de un esfuerzo colectivo”, explicó.

Una vez finalizado ambos actos, el Intendente dijo: “Este año superamos todas las expectativas en lo que respecta a las inscripciones y a las ganas de participar desde los jóvenes hasta los adultos mayores en todas las disciplinas, sumando en total 3200 participantes en la primera etapa, quienes representarán a Chacabuco”. Agregando: “Está en nuestra plataforma de gobierno incentivar y acompañar a todos, hacer actividades física y deportiva”.