Golía: “Nuestra prioridad es asistir a los adultos mayores y acompañarlos”

Este domingo por la tarde se llevó adelante la inauguración de la nueva oficina de la Dirección de Adultos Mayores, situada en Almirante Brown 137. El Dr. Rubén Darío Golía encabezó el acto frente a los abuelos, vecinos y vecinas que se acercaron a conocer la propuesta organizada por la Municipalidad de Chacabuco.

El Intendente Municipal agradeció a los presentes e hizo un especial hincapié en la importancia de brindar y fortalecer espacios de contención en el contexto actual. “Hoy vivimos tiempos de enormes dificultades en el país y en la sociedad, y el ámbito de compartir, de estar juntos, tiene que ver con que esos problemas sean un poquito más livianos», manifestó Golía.

Además, Golía expresó que “muchas veces, las personas no se acercan a estos espacios, no vienen, porque están inmersos en sus problemas y no saben cómo salir. Por eso lo que les digo a cada uno de mis funcionarios es que vayamos a buscar a todos nuestros abuelos, que estemos cerca de todos nuestros adultos mayores, de los que tienen problemas. Nutrirnos de gente significa que avanzamos”. En ese sentido, siendo la Salud Mental un tema en donde nosotros les ponemos especial énfasis y considerando prioritario, Golía subrayó: “Tanto para los adultos mayores como para los jóvenes, es muy importante la contención, los valores a transmitir, decirles que siempre hay una forma de salir adelante”.

Por su parte, el director de Adultos Mayores, Mauro Comiso, agradeció también a todos los presentes, destacando la labor de los y las trabajadoras del área. “Quiero destacar también la escucha de Darío ante cada inquietud y necesidad. Esta oficina es para consultar, para despejar dudas e inquietudes. La idea es siempre estar al lado de ustedes”, dijo el funcionario, quien además, puso de manifiesto las actividades realizadas durante los últimos meses, destacando “el Plan Abuelos, un plan que Darío generó hace muchos años y que esperamos poder seguir fortaleciendo más, para ayudar a quienes más lo necesitan”. Comiso expresó consiguientemente que la nueva oficina tiene sus puertas abiertas de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas,