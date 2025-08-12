«Golía vende muy bien lo poco que se hace»

Franco Viñas, presidente de la Juventud Radical y candidato a consejero escolar en “Somos Chacabuco”: críticas a la gestión de Golía y llamado a participar en las elecciones.

El presidente de la Juventud Radical de Chacabuco y candidato a consejero escolar en la lista “Somos Chacabuco”, que encabeza Lisandro Herrera, Franco Viñas, dialogó sobre la actualidad política local y nacional, a semanas de las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre.

Viñas destacó que la campaña ya se encuentra en plena actividad, con recorridas diarias por los barrios y contacto directo con los vecinos. Según afirmó, el recibimiento “es positivo” y la mayoría reconoce el trabajo de la lista que integra, aunque reconoció que existe “un desinterés total por la política en algunos sectores”.

“La gente ya no está tan enojada como en elecciones pasadas, sino que hay desinterés. Muchos no quieren ir a votar, pero es un derecho y hay que ejercerlo”, señaló.

Críticas a los vetos presidenciales

En cuanto a la situación nacional, Viñas manifestó su desacuerdo con los vetos del presidente a leyes relacionadas con discapacidad, financiamiento del Hospital Garrahan y beneficios a jubilados.

“Son sectores que la están pasando mal. No alcanza para cubrir terapias, ni para que un jubilado que cobra la mínima llegue a fin de mes. Hay que darles una mano”, afirmó.

También resaltó la importancia de insistir con leyes que garanticen la inclusión laboral de personas con discapacidad y que el Estado cumpla con los cupos establecidos.

Evaluación negativa de la gestión municipal

Consultado sobre la gestión del intendente Rubén Darío Golía, Viñas fue contundente:

“Es una gestión con muy poca decisión política, dejada y que no proyecta nada para el futuro. Se vende muy bien lo poco que se hace, pero muchas de las obras anunciadas no son reales o están incompletas.”

Como ejemplo, señaló que de las 25 cuadras de pavimento mencionadas por el oficialismo, “solo hay nueve terminadas, ocho en ejecución y ocho prometidas”.

Asimismo, criticó la falta de políticas en tránsito y seguridad, indicando que “hay un choque por día” y que el Centro de Monitoreo “podría funcionar mucho mejor”. También cuestionó el estado de las calles y el método de bacheo.

Campaña y estrategia

De cara al cierre de campaña, Viñas no descartó la realización de un acto, aunque subrayó que el boca a boca y las redes sociales son hoy las herramientas más efectivas para llegar a la gente.

“Si cada uno convence a diez personas, ganamos cualquier cosa”, dijo entre risas.

Finalmente, pidió a los vecinos que “miren con ojo más fino” lo que la gestión municipal difunde en redes y que evalúen la realidad más allá de los anuncios.