Golía: «voy a cumplir las dos funciones»

El concejal Darío Golía en diálogo con Líder dijo estar, «Contento con esta enorme responsabilidad que me dio el vecino de Chacabuco y tratando de manifestar y plantear a través de diferentes proyectos lo que prometimos en campaña y lo que recogimos de nuestros vecinos, así que contento de este nuevo rol que me toca desempeñar»

En la entrevista radial el edil Golía confirmó que seguirá en Trenes Argentinos cómo lo venía haciendo ya que ambos cargos no son incompatibles, «no hay incompatibilidad, de hecho en trenes hay muchos funcionarios que tienen doble rol, concejal y dentro de la empresa, está regulado en el estatuto de la empresa, por el cuál no hay ningún tipo de incompatibilidad, voy a cumplir las dos funciones, cómo concejal y cómo vicepresidente primero de trenes Argentinos, nuestro rol en trenes tiene que ver con el directorio, se preparan las reuniones y hoy por la pandemia muchas de ellos son virtuales, así que me permite tener este doble rol y doble responsabilidad y lo voy hacer con mucho compromiso, si renuncio a la dieta de concejal, mi dieta será adhnorem»