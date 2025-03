Golía y Moro en el 15M – Encuentro Nacional del Frente Renovador

El Dr. Rubén Darío Golía, junto al Referente Hugo Moro, acompañados de militantes de Chacabuco estuvieron ayer en la convocatoria realizada por Sergio Massa en Parque Norte, donde hubo mucho diálogo y la participación de los allí reunidos que tuvo varios ejes de análisis el encuentro.

De la incertidumbre a la acción: desafíos para el futuro de Argentina Hoy, la política argentina atraviesa uno de sus momentos de mayor incertidumbre. Los argentinos estamos cansados de la violencia, de tantas promesas vacías, de peleas internas y de la desconexión oficial con las tragedias y los problemas reales.

Las agendas de quienes gobiernan parecen cada vez más lejanas de lo que la gente piensa, siente y vive. Frente a esta crisis, el Gobierno Nacional se pierde en sus propias internas, en el show mediático y en la política de la agresión.

Sabemos que la situación es cada vez más compleja: el sueldo alcanza cada vez menos, la inseguridad preocupa, los jubilados están desamparados y los aumentos de tarifas y de transporte público son abrumadores.

Pero no vamos a quedarnos en la crítica fácil porque no somos comentaristas de la realidad. Somos protagonistas y venimos a trabajar para construir un modelo de país justo, transparente y ordenado.

El Frente Renovador nació en 2013 con un propósito claro: transformar la Argentina. Con una educación pública de calidad e inclusiva, con un modelo de seguridad exitoso que invierta en tecnología y en prevención. Con una mirada que entiende que el salario de los trabajadores no es ganancia y que prioriza la producción por sobre la especulación financiera. Con una gestión del Estado transparente y con igualdad de oportunidades. Con energía más accesible para los argentinos.

Durante estos doce años, nos consolidamos como un movimiento plural y federal en el que convivimos radicales, peronistas, académicos, empresarios y representantes de los trabajadores, y en el que nos unió siempre una sola misión: mejorarles la vida a nuestros compatriotas.

Un proyecto para todos: sin estafas ni atajos. Sin especuladores. Como venimos proponiendo desde el 2013, Argentina necesita grandes acuerdos que trasciendan los gobiernos de turno. No podemos rediscutir todo cada 4 años, como si cada gobierno nuevo refundara el país. Trabajamos por un país en serio, que continúe lo que se hace bien y corrija lo que se hizo mal, sin mezquindades o prejuicios ideológicos.

No queremos un modelo basado en la especulación financiera ni en promesas electorales de urgencia. Queremos un país donde cada argentino y argentina puedan proyectar su futuro, donde todos tengan igualdad de oportunidades para llevar adelante su proyecto de vida. Donde los esfuerzos del Estado se enfoquen en quienes más lo necesitan. En estos años, demostramos que podemos ser coherentes sin ser dogmáticos, adaptándonos a los cambios de nuestra sociedad y del mundo.

Nadie nos verá fomentar más grietas o alimentar odios. Nosotros no estamos para dividir, estamos para unir y queremos que el Estado esté al servicio de esa mirada: “una Argentina productiva, cercana, segura, moderna y justa”. Porque las instituciones no son un capricho: son lo que nos garantiza vivir en un país ordenado., y no se pueden manosear según la conveniencia del momento.

No puede haber impunidad ni de un lado ni del otro, el Estado tiene que estar presente para garantizar el orden, pero sin abusos. En el Frente Renovador entendemos al poder como una herramienta, no como un trofeo.

En el Frente Renovador sabemos que no hay que esperar al futuro, hay que construirlo, terminemos con el derrotismo. Vamos a ganar en octubre, vamos a ganar en la Ciudad, y también vamos a ganar la Provincia, este es el primer paso para que en 2027 haya otro Presidente. Es tiempo de pensar en grande y empezar a construir el futuro, estamos listos para encontrarnos y construirlo juntos.

A 15 meses de gestión, el gobierno de Javier Milei ya muestra señales claras del impacto que está generando y de las debilidades que enfrenta y dificultan su camino: consumo estructuralmente deprimido y déficit externo crónico. Ambos son resultado de la carencia de una política productiva que busque generar empleo de calidad en el país. A pesar de algunos indicadores económicos que podrían sugerir una mejora, el consumo masivo sigue siendo una de las principales debilidades del gobierno actual.

Las ventas continúan estancadas, incluso con el aumento de los ingresos, lo que refleja un problema estructural en la economía. Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas mostraron una clara caída durante 2024, reflejando una disminución en el consumo masivo.

Es fundamental desarrollar la soberanía tecnológica y técnica en el marco de los crecientes proteccionismos, incorporar valor a las agro-exportaciones a través de la educación, apuntando al desarrollo tecnológico, es necesario un sistema que garantice los 190 días de clase todos los años, con el compromiso del gobierno nacional, provincial, los sindicatos y docentes para garantizar un sistema educativo público, gratuito, de calidad y con incorporación de tecnología desde los 45 días hasta la universidad debería ser un compromiso de todos los argentinos.