El Jefe de Bomberos de Chacabuco, Esteban Cipollone le salvó la vida a una beba el día lunes, su participación en la toma de decisiones, sus conocimientos fueron cruciales para salvar a esta criatura de tan sólo 4 días al momento de llegar a pedir auxilio al Cuartel de Bomberos.

En la entrevista por Líder, Cipollone nos narra el antes y el después de su participación, «tengo reunión con comisión directiva los días lunes a las 21 horas, generalmente terminamos 22.30, en esta oportunidad terminamos 11 menos cuarto, me pongo hablar con Marcelo Cuozzo que es el presidente, de cosas personales, de comentar el día, termino de hablar con Marcelo subo a la jefatura a dejar mi libreta con la que voy a las reuniones y empiezo a mandar mensajes a mis compañeros porque aprobaron unas compras así el día siguiente podían hacer los mandados y todas esas cuestiones, habré estado otros 10 minutos y cuando bajo a la guardia me encontré con Oscar Tejada que estaba cubriendo el rol de guardia, de cuartelero, otros tres minutos y aparece una camioneta en contramano, ¿qué habrá pasado?, dijimos y paró en el cuartel, «se le prende fuego la casa o algo pasa», pero enseguida se baja el papá con la bebé en los brazos pidiendo ayuda, llorando que se encontraba ahogada, ahí salimos corriendo, Oscar llama al servicio de emergencia y yo salgo afuera, tomo a la bebé en las manos, hago la evaluación inicial, estaba morada, el padre me decía que se ahogó con leche, se ahogó con leche, así que empezamos con las maniobras de desobstrucción de vía aérea y por suerte en el segundo intento empieza a llorar y ahí empezamos a respirar un poco, gracias a Dios dio resultado positivo, estas maniobras también en algún momento tienen resultado negativo, pero en este caso salió todo bien, el servicio del SAME llegó en 3 minutos, controlado por el reloj de las cámaras, después bajó la mamá con la cesárea, Ema nació el día viernes, tenía sólo 4 días cuando pasó esto, hoy casi tiene una semana, también asistimos a la mamá y al papá que estaba nervioso, buscamos una frazada al móvil para tapar a Ema, hacia frío, estaba fresco, ese es el contexto para que la audiencia pueda entender que nada es casual»