Grupos proteccionistas: Ordenanza de tenencia responsable

Derogación ya de la ordenanza 8496/20 sobre tenencia de mascotas. Vamos por una ordenanza que garantice el bienestar de los animales

El Concejo Deliberante aprobó recientemente la ordenanza 8496/20 presentada por el bloque de Cambiemos, que regula la tenencia responsable de las mascotas. Para el debate de la misma se convocó a diversos grupos proteccionistas, pero no se tomó ninguno de nuestros planteos y se aprobó esta ley que atrasa en materia de sanidad animal.

La misma plantea una criminalización de los perros callejeros, de los proteccionistas y vecinos. No plantea ninguna solución sino que tiene un único fin que es el de recaudar dinero a través de multas. Condena a perros callejeros y ataca a vecinos de buen corazón y proteccionistas que asisten a los animales con agua y comida. Esto va contra el propio código civil, llamamos a apelar las multas en la justicia para invalidarlas. Es inhumano, antiético e inmoral multar a alguien por ayudar a un ser vivo. También plantea multas para quienes sean “tenedores irresponsables” que de no pagarse el animal quedará encerrado en el Centro de Tránsito Canino, ya al día de hoy saturado y con graves problemas estructurales. El estado se quita su responsabilidad sobre los perros en situación de calle y multa a quienes cubren lo que él no hace, es decir los grupos proteccionistas, los proteccionistas independientes y los vecinos de a pie que colaboran.

Los grupos proteccionistas, proteccionistas independientes, grupos ambientalistas y vecinos amantes de los animales planteamos la inmediata derogación de la ordenanza 8496/20. Vamos por una ordenanza que prevea la concientización a través de campañas sobre el respeto a los animales y el medio ambiente, sobre castración, etc. En la educación para una tenencia responsable y no el fin recaudatorio. Planteamos como única solución a la superpoblación animal la castración masiva y móvil (cosa que el estado no realiza o no lo hace de manera suficiente). Introducimos el concepto del “perro comunitario” (un animal que vive en la plaza no molesta a nadie, no muerde y es cuidado y alimentado por vecinos y proteccionistas).