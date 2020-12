Habilitan reuniones sociales hasta 15 personas

El Secretario de Gobierno Alejo Perez en una entrevista en vivo con el canal Municipal hizo anuncios importantes dentro de la cuarentena sobre flexibilización de rubros y autorización de otras actividades. La más esperada seguramente es la aprobación de reuniones sociales hasta 15 personas en lugares abiertos.

El funcionario dijo que la medida, “rige a partir de hoy, todos sabemos las medidas que tenemos que tomar para cuidarnos”, “en lo posible que la juntada sea con gente mas cercana para no agrandar los riesgos y seguir cuidando a los adultos mayores que son los de más riesgos”

Peréz además manifestó que, “Sabemos que tiene limitaciones una reunión social de esta manera, pero creemos que es un gran paso y una buena noticia de hacerla de manera consciente, en lineas generales en Chacabuco la estamos atravesando bien”

El secretario de Gobierno aclaró que, “el decreto nacional habilita las reuniones en estas condiciones y por eso lo admitimos, esto va a necesitar no solo del estado que siga presente sino de que los jóvenes demuestren que son responsables y no como un desafio, lo que hacemos es una cuestión sanitaria, las medidas son para cuidarnos y no las tomamos de manera caprichosas. En las fiestas clandestinas que no están permitidas se va a caer con todo el peso de la ley”

El Gobierno de Chacabuco informa a la comunidad que se habilitan las reuniones sociales en espacios privados al aire libre teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

-El número de asistentes a la reunión social en espacio privado al aire libre no debe superar las 15 personas.

-En la medida de lo posible limitar esos contactos estrechos a su círculo íntimo, llámese familiares, amigos íntimos o contactos estrechos del trabajo.

-La mesa debe ser servida al aire libre, procurando una máxima separación entre comensales. Resguardar de sobremanera a las personas en grupo de riesgo (diabéticos, obesos, embarazadas, mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas, etcétera)

-Evitar todo tipo de saludo con contacto físico.

-No compartir utensilios

-Toda aquella persona con al menos un síntoma de caso sospechoso de covid-19 debe autoexcluirse de la reunión.

-Se recomienda la utilización de tapaboca, cubriendo boca y nariz, en forma permanente excepto durante la comida.

