Enrique Chilano, candidato a concejal por el Frente de Izquierda Unidad: “La verdadera oposición a Milei es la izquierda”

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, el candidato a concejal por el Frente de Izquierda Unidad (Partido Obrero), Enrique Chilano, dialogó con Líder. Habló sobre la campaña local, denuncias de corrupción en el gobierno nacional y el rol de la izquierda como alternativa política.

Críticas al gobierno nacional y denuncias de corrupción

Chilano se refirió a las recientes acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción en el área de discapacidad del gobierno de Javier Milei. Cuestionó el accionar del oficialismo tras la filtración de audios que mencionan a funcionarios cercanos:

“Están encubriendo a Karina Milei y a Lule Menem. En vez de investigar las denuncias, echaron al denunciante. Hablan de terminar con los curros, pero el curro son ellos.”

El candidato señaló que estas acusaciones impactan en un área sensible como discapacidad:

“Recortan pensiones y medicamentos mientras se denuncian coimas del 3 al 8% de los contratos. Es doblemente grave porque ajustan a los más vulnerables.”

Visión local y propuestas para Chacabuco

Chilano destacó que la izquierda busca ser una voz de control en el Concejo Deliberante:

“Un concejal de izquierda va a estar al lado del vecino, acompañando reclamos por vivienda, servicios, educación y salud. También para controlar el presupuesto municipal de más de 240 millones diarios.”

Criticó la gestión del intendente Darío Golía y señaló problemas de obras e infraestructura:

“Hubo barrios que se inundaron nuevamente. Mucha foto y poca obra.”

Campaña a pulmón y recepción en la calle

El candidato remarcó el carácter militante de la campaña:

“Nuestra campaña es a pulmón, con colectas entre militantes. No tenemos los recursos de los oficialismos. Eso la hace más valiosa.”

Según Chilano, las recorridas y el contacto con vecinos muestran un crecimiento del espacio:

“La recepción en la calle y en redes es muy buena. Hasta gente de derecha se acerca a dialogar. Las encuestas nos ubican en 8 a 10% en algunas secciones.”

“La salida política es por izquierda”

El candidato llamó a los vecinos a considerar al Frente de Izquierda como una alternativa real:

“Cuando todos los partidos se derechizan, la gente empieza a escucharnos. Somos la verdadera oposición política a Milei, a Kicillof y a Golía. Vamos a estar en cada lucha.”