“Hace meses tomé la decisión de no ser candidato”

Alejo Pérez, concejal radical: “Voy a trabajar para que haya un frente opositor en Chacabuco que le dé pelea al gobierno local”

En una extensa entrevista radial, el concejal de la Unión Cívica Radical y referente de Juntos, Alejo Pérez, habló sobre el actual escenario político local, provincial y nacional, a días del cierre de alianzas electorales y frente a una elección legislativa atípica en Chacabuco. El edil también confirmó que no será candidato en las próximas elecciones y marcó una fuerte postura crítica contra el oficialismo de Darío Golía.

Un escenario político en plena reconfiguración

Pérez analizó el impacto que tuvo la irrupción de La Libertad Avanza en el panorama político argentino:

“La aparición de Javier Milei obligó a todos los partidos a replantearse. Fue un reacomodamiento general. Incluso el gobierno nacional hoy busca frentes. Imaginate los que estamos en la oposición”.

Respecto al rol del radicalismo, fue claro:

“El radicalismo debe mantener su identidad, pero sin descartar frentes. Tiene que encabezar un espacio de centro, con partidos que compartan valores y principios”.

Elecciones provinciales sin boleta nacional: “Va a cambiar la dinámica del votante”

El concejal subrayó que la elección legislativa de septiembre en la Provincia de Buenos Aires será diferente, ya que no coincidirá con una elección nacional:

“La gente votará solamente concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. Eso cambia la dinámica, y puede aumentar el descreimiento y la baja participación”.

Crítica a la reelección indefinida y la desafección política

Pérez fue enfático al repudiar la ley de reelección indefinida aprobada por el Senado bonaerense:

“Eso aleja a la política de la gente. La solución no es destruir la política, sino hacer una mejor política”.

También advirtió que el desgaste y el descreimiento provocan que muchas personas valiosas no quieran participar activamente:

“Los más escrupulosos se alejan, y quedan los que no les importa nada”.

No será candidato en 2025

Alejo Pérez confirmó que no renovará su banca:

“Hace meses tomé la decisión de no ser candidato. Quiero dar lugar a otras personas. Estaré siempre vinculado, pero no desde un rol protagónico”.

¿Acuerdo con La Libertad Avanza?

Consultado sobre su relación con ese espacio, aclaró:

“Tengo diálogo con todos los sectores, incluso con referentes de La Libertad Avanza. Pero yo soy radical y seguiré siéndolo. No integraría una lista si el radicalismo no forma parte del frente”.

A nivel local, destacó la necesidad de unirse:

“Si la oposición no está unida, va a seguir ganando el mismo. No podemos volver ni al kirchnerismo ni a la improvisación. El radicalismo debe liderar el espacio de centro”.

Críticas al intendente Darío Golía

Sobre la gestión actual, Pérez fue directo:

“Golía tiene 240 millones de pesos por día para gestionar y dice que no tiene fondos. Habla de avances como si fueran logros inéditos, cuando en muchos casos solo está continuando obras y políticas iniciadas en nuestra gestión”.

También cuestionó la falta de respuesta a pedidos como el sistema de recolección con contenedores en la localidad de O’Higgins:

“Lo que pedimos representa solo el 0,1% del presupuesto. Es una excusa decir que no hay recursos”.