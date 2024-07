«Hacía muchos meses que no hablaba con Víctor»

Dialogamos con Lisandro Herrera, presidente del Comité Alem local sobre la actualidad política nacional y local y el encuentro con Facundo Manes entre otros temas.

El ex presidente del Concejo Deliberante habló también sobre nuestra ciudad y dijo; «la ciudad está tomando un color bastante feo y con olor nauseabundo». En referencia al encuentro con Manes dónde estuvo también el ex intendente Aiola, manifestó qué, «nos encontramos con Víctor, hacía muchos meses que no hablábamos, un rato antes del acto charlamos, me comentó que había ido cómo un adherente, lo hacía a nivel personal»

Al ser consultado del por qué no hubo una foto con el ex intendente, Herrera dijo, «no nos sentamos juntos, la verdad no fue un motivo, no salió, no fue por nada en especial que no haya habido una foto, hacía muchos meses que no hablaba con él ex intendente, en el partido se han hecho varias actividades a las cuáles fue invitado y no ha concurrido»