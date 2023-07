Dialogamos con el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera sobre la sesión de este jueves y también abordamos temas de campaña política y su participación, «ellos repartían subsidios en las oficinas del palacio municipal y golpeaban la puerta según que sector del peronismo lo enviaba, un verdadero disparate, un descontrol, dónde las sociedades de Fomento en épocas del Kirchnerismo estaban politizada el 100% el que era amigo se le daba y el que no lo era no se le daba, los clubes lo mismo, por eso cuando lo escuchas hablar con esa liviandad cómo si no hubiesen existido, y han hecho de la caja del estado una dádiva permanente y un clientelismo permanente a la hora del electorado, me produce un malestar enorme porque nada a cambiado y menos la autocrítica, no entienden que se terminó esa etapa y la gente quiere dar vuelta la página de que algo no va más, cuando son las mismas caras, los mismos funcionarios, los mismos dirigentes, por eso queremos tener la continuidad en la confianza de la gente y Chacabuco no vuelva al pasado»