Defensa Civil monitorea la tormenta en Chacabuco: “Hasta el momento la situación está tranquila”

El director de Defensa Civil del municipio, Mario Bergaglio, informó esta mañana sobre el desarrollo de la tormenta que afecta a la región y que había sido pronosticada con lluvias de entre 50 y 100 milímetros.

Bergaglio explicó que ayer participaron de una reunión virtual convocada por Defensa Civil de la Provincia, dónde se detalló que el fenómeno climático se iniciaría en Entre Ríos y Santa Fe, avanzando luego hacia el noroeste bonaerense. “Se esperaba una lluvia constante de entre 50 y 80 mm, con una duración de al menos 24 horas”, señaló.

Situación en la ciudad

El funcionario destacó que, hasta el momento, no hubo llamados de emergencia ni intervenciones de bomberos. “Estamos tranquilos, en contacto permanente con bomberos y servicios públicos. Lo único que se reportó fue un pozo en una calle, que ya está siendo verificado”, indicó.

Además, resaltó que las lluvias se vienen dando de manera progresiva y no de forma repentina, lo que evita mayores complicaciones:

“Por suerte no es toda el agua junta en un lapso corto, lo que genera menos riesgo. La consecuencia más importante se da en los caminos de tierra, que se vuelven intransitables”.

Bergaglio también mencionó que los desagües pluviales funcionan correctamente, incluso en la zona de Fuerza Aérea y Castelli, que había sido una de las más afectadas durante la inundación de mayo.

Recomendaciones a la población

El director de Defensa Civil pidió a los vecinos extremar las precauciones durante el mal tiempo:

Evitar salir de casa si no es necesario.

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Evitar circular por caminos rurales, debido al riesgo de quedar empantanados.

Mantener limpias las canaletas y desagües para prevenir anegamientos.

Finalmente, Bergaglio advirtió que en horas de la tarde podría registrarse un nuevo aumento en la intensidad de lluvias y vientos, por lo que llamó a la comunidad a permanecer atenta a los comunicados oficiales