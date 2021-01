“Hasta el último día yo voy a estar trabajando como intendente”

El 21 de marzo se estarían dando las elecciones en la UCR para presidir el Comité Provincia en la que se están enfrentando “Protagonismo Radical”, que postula a Gustavo Posse y a Maximiliano Abad por “Adelante Buenos Aires”, este último espacio es el que apoya Víctor Aiola y del que habló en la entrevista por Líder.

“Las internas son parte del radicalismo, el radicalismo es un partido de tantos años y con tantas prácticas democráticas que las internas son parte del partido. Hoy tenemos dos candidatos, yo estoy acompañando a Maxi Abad y a Erica Revilla, soy delegado provincial al Comité Nación, en esa lista venimos trabajando muy bien en toda la Provincia para seguir con el oficialismo dentro de la UCR de la Provincia”.

“Nosotros entendemos que si no hay un radicalismo bonaerense fuerte es muy difícil que pueda haber un radicalismo a nivel nacional que tenga peso específico en la política nacional, queremos que el radicalismo esté fuerte, que tome decisiones, que marque su voz y que por sobre todo acompañe a la agenda de la gente, vemos muchas veces que el gobierno nacional está lejos de la gente, entonces el radicalismo debe ser la voz que se asocie o acompañe la gente en el día a día y en eso estamos trabajando muy contentos y con muchas ganas y ojalá se pueda hacer el acto eleccionario en marzo, hay que esperar y estar muy atentos en lo que pase desde el punto de vista sanitario, porque si todo viene como lo previsto, los próximos meses van a ser lo bastante difícil y obviamente siempre se va a privilegiar el cuidado de la Salud a cualquier otra actividad”

Abad dijo que el próximo candidato a Gobernador de JxC debería ser de la UCR, a esto Aiola manifestó que, “Nosotros hemos tratado de ser protagonistas dentro de Juntos por el Cambio, en los primeros 4 años de gestión nos tocó acompañar y ahora estamos en iguales condiciones y queremos ser protagonistas, por eso nos venimos preparando, el radicalismo en la Provincia de Buenos Aires tiene más de 32 intendentes, de gestiones que han sido muy buenas, hay capacidad de gestión, hay mucha gente preparada, vamos a tratar de ocupar el lugar que tiene que ocupar el radicalismo a nivel provincial”

Ya hay muchas especulaciones de cara a las legislativas del 2021 y las generales del 2023 sobre la figura del intendente Aiola, en la entrevista por Líder la desestima, “Desde mi actividad de gestión, de gobierno, mi mandato vence el 10 de diciembre del 2023 y hasta el último día yo voy a estar ahí, la gente votó a Víctor Aiola y yo tengo un compromiso con los que me votaron y con los que no, un compromiso con mi ciudad y hasta el último día yo voy a estar trabajando como intendente, así que ninguna candidatura, ninguna cosa que he escuchado, que he oído que podría ser Diputado Nacional, yo eso lo rechazo de plano, me encanta ser intendente”

“Respecto a las elecciones, la elección del 2015, no se tomaría como primer mandato, porque la ley se votó después, hay que legislar para delante, entonces es muy probable que las posibilidades en el 2023 este intendente se vuelva a presentar, que las posibilidades estén abiertas, hoy yo no tengo decisión tomada, pero quiero decir que esas posibilidades están abiertas, no es algo que a mí me preocupe y que tenga que decidir yo en este momento, lo más probable que en el 2023 todos los intendentes puedan presentarse nuevamente para un segundo mandato. Yo haré lo que el partido diga, donde me necesite el partido ahí estaré, yo estoy muy conforme con estos 5 años de gestión, obviamente con muchas autocriticas y cosas que uno piensa que debe cambiar, que debe mejorar, pero siempre trabajando para que Chacabuco este mejor”

