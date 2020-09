La presidenta del Hogar San José Gabriela Belfortti habló en la mañana del martes con FM Líder sobre la actualidad de la institución y contó cómo están los abuelos y como hacen para sobrellevar esta pandemia que nos aqueja. La presidenta del Hogar dijo que, “hay abuelos que desde marzo que no ven a su familia” y además, “En estos meses se nos han ido muchos abuelos, que no se van por el virus, se van de tristeza”

En el comienzo de la charla Belfortti dijo que, “La buena noticia dentro de este contexto es que los abuelos están pudiendo recibir visitas, salud nos aprobó un pedido y PAMI autoriza a recibir visitas en los geriátricos a partir de fase 4, estuvimos en fase 4 y 5 pero no podíamos lograr la autorización, la misma se logró por un trabajo en conjunto entre la parte de tercera edad y el Hogar, son medidas sumamente estrictas, la parte buena es que los abuelos que están más lúcidos van a poder aprovechar esas visitas , pero los que no lo están no podrán ya que hay una división de pared a techo de nylon y un metro de diferencia entre el abuelo y quien esté del otro lado, entonces los abuelos que ven poco o escuchan poco no lo van a poder aprovechar, pero pensemos en la mitad del vaso lleno, creemos también en el poder de la mirada, aunque sea a través de un nylon poder mirar a su hijo o a su nieto ya será algo que sume”

“Por un lado contento y esperanzados que esto le sume y les haga bien, esto arrancó el domingo, no sabemos cuánto va a durar si cambiemos de fase esto va a quedar suspendido, es un gran detalle que da ganas de seguir”

También en la entrevista radial se habló de la situación económica de la institución, “La economía está afectada, hay abuelos que se nos han ido estos meses, becados por PAMI quien paga por abuelo, a pesar de eso hemos recibido ayuda de dinero por parte de PAMI para sobrellevar la situación, pero no deja de ser difícil de tener tantos gastos extras, como por ejemplos barbijos que son específicos, una compra que dura un mes fue de $30000, un gasto fijo de guantes para el personal de $20000, ya ahí hay cincuenta mil pesos de cosas que son muy esenciales y hay que afrontar el costo. Tratando de atravesar esta situación de la mejor manera posible, hay abuelos que desde marzo que no ven a su familia, que no tienen contacto y lamentablemente en estos meses se nos han ido muchos abuelos, que no se van por el virus, se van de tristeza. La apretada de mano para su hijo era lo que lo hacía seguir ese día y eso hoy no está”

“Hoy por protocolo no tenemos nuevos ingresos, hay lugar como para 10 abuelos más y hay muchos en lista de espera, no sabemos cuánto tiempo más va a pasar para poder dar ingreso, hoy podemos decir que estamos sobreviviendo, no se más adelante con todos estos gastos que tenemos que afrontar vamos a poder seguir de la misma manera”