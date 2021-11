«Hay funcionarios que no han estado a la altura»

El concejal Mario Dicundo de “Juntos” quien finaliza su mandato el 10 de diciembre en dialogo con Líder hizo un análisis de su paso por el gabinete del intendente Aiola y luego como concejal, además de reflexionar en voz alta del resultado de la elección y cual fue desde su punto de vista la pérdida de votos del espacio que integra.

En el comienzo de la charla Dicundo dijo que termina su gestión como concejal, pero, “no quiere decir que me vaya de la política”

En el comienzo del análisis el dirigente radical dijo que, “Los dos primeros años que desarrollé la actividad de subsecretario de Gobierno en la gestión del Dr. Mariano Camera, me llevo los mejores recuerdos de esa etapa y de los logros que pudimos conseguir juntos”

“Después empezó un proceso de 4 años en el Concejo Deliberante, donde en el primer y segundo año uno estuvo compenetrado con el proyecto político, y a partir de ahí nos llevaron a visiones diferentes con el espacio que hoy gobierna Chacabuco, con opiniones diversas, con miradas diferentes en el tratamiento de la pandemia generaron tipos de rispideces y no fue lo más productivo en mi tarea legislativa, aspiro a que la cosa cambie porqué en definitiva los Chacabuquenses deben volver a tener un gobierno municipal con la impronta de Los dos primeros años de Víctor”

Dicundo resaltó el anterior gabinete del intendente Aiola comparado con el actual, “estoy convencido que hoy el gabinete no contempla todo ese contenido político que debería tener. Permanentemente hay que marcar estrategias políticas en una gestión municipal, provincial como nacional, claramente cuando no hay una conducción política, cuando no hay un norte político, no hay una respuesta política es muy difícil gobernar y me parece que eso debería reforzarse, ha pasado mucho toqueteo de gabinete, me parece que eso ha generado un desmejoramiento en la prestación de los servicios públicos, el equipo se ha resquebrajado mucho, quedó demostrado en el resultado electoral, un resultado electoral que deja abierta la sucesión de Víctor Aiola dentro de dos años, para ponerlo en palabras gráficas, es cuando una persona tiene un pre infarto, se dio un aviso, pero seguís viviendo, hay que tomar medidas si es que nuestro espacio político quiere volver a ganar y volver a tener una conducción política del municipio y administrativa , habrá que cambiar muchas cosas, hay un desgaste en áreas del municipio que no funcionan y hacer un análisis profundo y ver qué cambios se necesitan, los vecinos vieron una impronta en los dos primeros años que hoy se están desdibujando”

“Creo que uno no debe perder el contacto con la realidad y ser crítico y eso te lleva a lo que tenes que hacer en el día a día, en mi humilde manera de ver las cosas para mí hay funcionarios que no han estado a la altura, hoy la gente de Chacabuco ve que los servicios se prestan en un nivel muy similar a cuando asumimos, en el final del 2015 la gente vio que había un cambio y ahora todo se volvió a relajar, todo sigue de la misma manera, seria buenísimo que los que siguen acompañando al gobierno municipal, que estén en la función tengan la posibilidad de tener una visión más amplia y de apuntar a los sectores que hay que apuntar para mejorar la calidad de vida de los Chacabuquenses».

«El área de Producción debe trabajar mucho más, en Chacabuco hace mucho tiempo que no se genera lo que se tiene que generar del sector productivo, condiciones, salir a buscar empresas, salir a ofrecer, trabajar mucho más con las universidades, incorporar conocimiento, trabajar con los colegios secundarios y ver de becar a jóvenes de Chacabuco en áreas específicas que no tenemos, no tenemos oftalmólogo, trabajemos en ese tipo de cosas, no nos podemos quedar en una ciudad que solo hacemos bacheo y ponemos focos, eso hay que hacerlo y además hay que achicar el estado, hay áreas del municipio que no las puede soportar más, económicamente se hacen inviables y eso impide que otros sectores que necesitan no tengan recursos”

El concejal Dicundo en la catarsis radial siguió mostrando su descontento, “Hay áreas que son importantes y otras secundarias, no se puede descuidar salud, no se puede descuidar seguridad, no se puede descuidar servicios públicos, a partir de ahí, todo lo otro, para el municipio tal cual está hoy, termina siendo secundario, no digo que hay que anular las áreas, pero evidentemente hay que reformular prioridades, hay estructuras muy grandes que generan poco, creo que es hora de restructurar, de repensar el corralón municipal, estas discusiones se tienen que dar, no podemos pensar un municipio de 40 años atrás”

El edil al ser consultado si se sintió solo en el Concejo Deliberante al defender al ejecutivo municipal dijo que, “Siempre lo que defendí estuvo convencido de defenderlo. Si es cierto que hubiera preferido un bloque más político, más convencido de defender un proyecto político y eso involucra a veces no estar cómodo en la banca, la oposición, algo que debo reconocer, ha tenido un buen papel en el Concejo Deliberante y ha hecho su tarea, la nuestra era acompañar los planteos del departamento ejecutivo, que lo hemos acompañado, pero también entiendo que uno tiene que tener una firmeza en la convicción de muchos temas que no hemos mostrado, soy un convencido que el Concejo Deliberante es un lugar de convicción, uno va y defiende con convicción y si hay que debatir 15 horas un mismo tema hay que hacerlo, estamos para eso, no es un lugar para ir 5 minutos, hagamos la sesión rápida, no tengamos problema y nos vamos a casa, creo que el Concejo Deliberante ha perdido preponderancia en la agenda política, desde el momento que dejamos de estar en el piso superior del municipio, el Concejo Deliberante ha quedado desdibujado, la función del concejal ha quedado desdibujada, el concejo Deliberante merece volver al piso superior de la municipalidad porque es un lugar de jerarquía, los vecinos de Chacabuco sabían dónde funcionaba el Concejo, donde había un recinto acorde a lo ceremonioso, donde teníamos despachos acordes, las herramientas para funcionar con normalidad, esto de andar en lugares alternativos, alquilados, apilados le genera a la figura del concejo Deliberante y a los concejales un desgaste innecesario”

A la hora de hacer un análisis del resultado de la elección local el concejal de “Juntos” dijo que, “el resultado es producto de, en principio, de un trabajo que hizo el justicialismo en unificar sus fuerzas, eso lo ha leído el votante, alguno se habrá tapado la nariz, como lo hemos hecho nosotros alguna vez, y eso creo que es el primer paso para que el peronismo vuelva a recuperar el protagonismo a nivel local, Golía es alguien que le gusta a su militancia, lo conoce Chacabuco y caminó Chacabuco para hacer una elección que hizo».

«El resultado del oficialismo no es malo, conseguir algo más de 14 mil votos después de 6 años de gobierno no está mal, pero si algunas cosas se hubieran hecho de otra manera podría haber tenido dos o tres mil votos más, han quedado muchos heridos en el camino, algunos por cuestiones internas, otros por cuestiones de gestión, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, fuimos a una interna del partido que no nos fue mal, y ni si quiera fuimos convocados a una mesa a discutir en la conformación de la lista que iba a representar a nuestra coalición, entonces ahí es donde empieza el problema, cuando vos crees que sos el dueño absoluto de la verdad y que tenes una visión exacta de lo que se necesita en la ciudad y no hay otra opinión que valga. Además, debe haber funcionarios que deben ser críticos, en las reuniones de gabinete se deben sentar y decir que es lo que ven mal. Los secretarios deben tener una visión crítica y hasta el último momento tratar de convencer al intendente o a quien sea de cambiar el rumbo o buscarle alternativas a lo que se está haciendo, no deben ser secretarios de escritorio que solo hacen lo que le dice una persona, el secretario debe ser político, debe tener convicciones, una mirada crítica política y empapado en el proyecto político al cual representa, cuando vos venís de afuera con ese título de técnico, más a la corta que a la larga, pasa lo que pasa hoy”

Para Dicundo, Alejo Pérez no era el candidato que tenía que encabezar la lista, “me parece muy pronto para un lugar tan importante. No tengo una crítica personal hacía él por qué lo considero una buena persona, una excelente persona, pero encabezar una lista implica un rodaje político más amplio, mas con el candidato que estaba en la vereda de enfrente, la discusión de la campaña la hubiera centralizado más en lo provincial y nacional, teníamos enfrente un candidato que estaba representando a un gobierno fracasado, Alejo fue quien tuvo que estar anunciando medidas restrictivas, todas esas cosas hay que analizarlas, no fue un resultado para salir a descorchar champagne, el que no lo quiere ver así, lo respeto pero no lo comparto”

Ya en el final también dejó en claro que no pertenece más al espacio de Diego Rodrigo y no lo tiene como referente político a seguir, “No, hace mucho que dejó de ser un referente Chacabuquense , desde el año 2003 donde teníamos un proyecto político, donde lo llevamos como candidato a intendente y se hizo una muy buena elección, Diego tomó otro camino que fue priorizar su situación personal y desde ese momento yo no milité más en el espacio referenciado en Diego Rodrigo, si milité con gente que estaba en el espacio, pero no lo considero más un referente de Chacabuco, hoy hay que repensar el radicalismo”