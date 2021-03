Eulalia Cabalieri de Avalle (Lía), con sus jóvenes 85 años recorrió en una entrevista radial por FM Líder sus comienzos en la política, en la UCR, su paso por la Dirección de Cultura y por diferentes instituciones como el Asilo San José, el colegio Parroquial y el Archivo Histórico entre otras. La charla se dio en el marco del día de la mujer.

En el arranque se le consultó si extrañaba su participación política dijo que, “Yo la política la vivo de alma, me proporcionó muchas alegrías, como el paso por la Dirección de Cultura, estuve en varios lugares, fui una privilegiada dentro del partido, estoy más que agradecida, conocí muchos amigos en lo que fue Cultura, en el Concejo Deliberante, fui aprendiendo de los correligionarios, uno se va equivocando, pero son experiencias de vida”

No todo en la política fue lindo dijo Lía, “A veces te dan ganas de agarrar de las pestañas a políticos de mi partido y de la oposición, hoy hay mucho protagonismo, creo que deberían tener más interés en los problemas de la gente, dejar de lado ciertas cosas, dialogar, escucharse”

Sobre la interna radical que va a darse el 21 de marzo Cabalieri dijo que, “hay gente debería dar un paso al costado, hay que darle lugar a otras personas, con otras ideas, se cumplen ciclos en la vida, sino estamos siempre los mismos dando vueltas, tiene que surgir gente nueva, a mí me gusta Lousteau , y creo que Posse ha hecho una buena gestión, tiene la suerte de estar en un lugar privilegiado, tiene una trayectoria heredada del padre, por eso digo que la gente que se atornilla a los sillones no me gusta”

