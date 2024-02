Dialogamos con el concejal de Avanza Libertad Ezequiel Martínez sobre la actualidad legislativa, política en general y la postura del bloque sobre temas locales, «al intendente lo conozco por foto, no hemos tenido la oportunidad que nos reciba, en 70 días que lleva de gobierno hemos pedido varias reuniones, que nos reciba, queremos colaborar con él, hay hechos muy graves que pasan en la ciudad en lo delictual, muchos robos, el tránsito es un caos, tenemos un sistema de monitoreo que no funciona en Chacabuco, hay algo que está fallando y esto es lo que queremos transmitirle al intendente, debemos trabajar codo a codo para ver si reducimos eso 4 a 5 robos diarios y le estoy haciendo precio, esto se soluciona entre todos».

El referente de Milei en Chacabuco además manifestó que, «Lo hemos escuchado a Golía que tienen las puertas abiertas y para la Libertad Avanza no es así, no sabemos el organigrama, quién está trabajando, vemos nuevas caras, más allá que en Chacabuco nos conocemos todos, la transparencia que prometió en campaña no se está reflejando, todo tiene un límite, estamos siendo bastante benévolos, llegará ese momento que tenga que atendernos»