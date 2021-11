El candidato a concejal Tomás Domínguez en diálogo con Líder rumbo a la legislativa del 14 de noviembre dijo que la obra de APRID, «Es una obra que se hizo gracias a la institución, a Esteban y Carlitos que están trabajando de manera fenomenal y se puede hacer porque está el acompañamiento del estado»

Sobre la situación económica el ex concejal dijo que , «hay muchos indicadores de crecimiento económico, 7 puntos del PBI para este año, esto crecimiento no quiere decir que la gente esté mejor, lo que tenemos que hacer es de controlar el aumento de precios, cosa que se está haciendo, lo que no puede pasar es que los salarios no han aumentado acorde con lo que han aumentado los precios, es dónde el gobierno tiene que poner la mayor atención»