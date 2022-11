Ángel Olivetto secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales dijo por Líder cuál es la situación hoy con el ejecutivo municipal, «formalmente no hemos hecho un pedido al ejecutivo por un bono, si hemos hablado informalmente con el nuevo secretario de gobierno, no un encuentro formal».

El sindicalista dijo además qué, «hay municipales que son indigentes, en el Congreso de la Federación se dijo que los intendentes hacen lo que le conviene a cada uno, en Provincia dicen los intendentes tienen el dinero para pagar y hablamos con los intendentes y te dicen a mí no me mandan, no me alcanza»