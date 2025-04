Dialogamos con el Dr. Ignacio Orsini concejal del PRO en Juntos. El ex funcionario de Aiola por Líder analizó la semana política local, también a nivel país la salida del Cepo y sobre la indefinición del calendario electoral da su punto de vista cómo así la pelea del gobernador Kicillof con parte del peronismo.

En referencia a la última sesión el edil opositor dijo que, «estamos viendo que desde el bloque de Unión por la Patria introduce el 90% de los temas nacionales dónde someten al debate al Concejo a temas que a los vecinos le pasan bastante lejos, no digo que no deba existir, está bien que se hable, lo que digo que no puede ser el único tema o que se trabe y no se pueda avanzar y que debamos suspender sesiones donde hay temas locales a tratar, hay que avanzar con los temas que le importa a la gente en pos de llevarle soluciones. Se hace muy difícil cuando queda todo el debate en temas nacionales, no está mal, pero cuando hace abuso de eso terminan desvirtuando la posición local del concejal»