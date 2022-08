El concejal Rodolfo Loli Serritella en diálogo con Líder habló de los proyectos de ambos bloques y del ejecutivo municipal.

El edil se vio sorprendido por el pedido del Frente de Todos sobre el cobro de horas extras «mal otorgadas» según la oposición, «nos parece al menos extraño el pedido, van por los trabajadores municipales, preguntan pero no aclaran que cuestionan, nos parece extraño el pedido, el municipio siempre ha tratado de asignar las horas extras según la necesidad de las áreas. Si reclamaría que no se le paga las horas extras podría entenderlo, ahora porqué se pagan horas extras, no lo entiendo.»

El edil también opinó sobre lo sucedido con la vicepresidenta, «son momentos que hay que dejar trabajar a la justicia, no politizar y ser muy cautos para no generar inestabilidad»