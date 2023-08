Dialogamos con el Dr. Gustavo Masci candidato a concejal en primer lugar por «Unión por la Patria» que tiene a Darío Golía como candidato a intendente.

El referente de salud en diálogo con Líder cuenta cómo se llegó con la campaña a días de la elección PASO, «a mí me molestaba cuando venían a traerme la boleta, a caminar un barrio sólo en campaña y me llenaban la casa de boletas, hay que acercarse durante todo el año no cuando salen a buscar un voto para que te acompañen y ganar una elección, hay que estar cerca de la gente todo el año no ahora en la época electoral, por eso lo que no me gustaba cómo ciudadano común modificarlo y demostrarlo no con palabras sino con hechos»