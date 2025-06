Marcelo Daletto defendió su voto en el Senado y cuestionó la “doble vara” en el debate por la reelección indefinida.

En una entrevista por Líder, el senador provincial Marcelo Daletto (Cambio Federal) abordó la polémica generada tras la última sesión legislativa en la que se trató el proyecto de reelección indefinida para legisladores bonaerenses. Su voto a favor del dictamen generó críticas en redes sociales y de distintos referentes políticos locales y provinciales, a los cuales respondió con firmeza: “Nunca me enquisté en un cargo y eso lo demuestra mi historia”.

“Lo primero que hay que mirar es quién hace las críticas. Hay personas que participan políticamente con dirigentes que han tenido tres, cuatro o más mandatos. Yo jamás repetí en un cargo. Hay que ser coherente con los hechos, no solo con las palabras”, sostuvo Daletto.

Durante la charla, el legislador defendió su voto basándose en el principio republicano de división de poderes, diferenciando los mandatos del Poder Ejecutivo –que sí deben tener límites, según su postura– de los del Poder Legislativo.

“Está bien limitar a intendentes, gobernadores y presidentes porque concentran el poder. Pero el Legislativo es un poder de control. Ahí el que debe decidir si alguien sigue o no es la gente con su voto”, explicó.

Críticas locales y respuesta

Daletto también se refirió a declaraciones de referentes locales como Luis Speranza y Lisandro Herrera, quienes cuestionaron su postura: “No les voy a faltar el respeto, pero ambos pertenecen a espacios con dirigentes que han tenido múltiples reelecciones. Me parece contradictorio”, expresó.

En ese sentido, remarcó que “la democracia se cuida respetando la Constitución, incluso cuando hay enojo con la política”. Para el senador, no se puede “legislar según el humor social del momento”.

“Hay temas más importantes que este”

Más allá de la polémica, Daletto subrayó que en la misma sesión también se trataron temas cruciales como la designación de jueces para cubrir vacantes en el sistema judicial: “Una persona con un conflicto familiar o laboral puede esperar años por una resolución judicial. Esa demora también afecta a la gente”, señaló.

También advirtió sobre el nivel de endeudamiento de la provincia:

“La deuda de Buenos Aires es de 11.500 millones de dólares, pero tiene un presupuesto de 28.000 millones. Se paga en 5 meses. Eso es resultado del control legislativo”.

Su postura sobre la reelección

Daletto aclaró que no impulsó el proyecto de reelección indefinida y que su tratamiento se dio porque estaba en el orden del día. De todas formas, ratificó que no considera que la iniciativa prospere: “No creo que avance, estamos en un año electoral. Las normas electorales deben discutirse en años pares, no en plena campaña”, opinó.

Reformas impulsadas y mirada hacia adelante

Durante la nota, también recordó iniciativas que encabezó en su carrera legislativa, como:

La eliminación de la jubilación de privilegio para legisladores (antes podían jubilarse con 2 años de mandato y a los 55 años).

La propuesta de un sistema unicameral para reducir el presupuesto legislativo.

La reducción del gasto de la Legislatura del 1,5% al 0,9% del presupuesto provincial.

“No me interesa estar siempre en el mismo lugar. Cuando siento que cumplí una etapa, doy un paso al costado. Esa es una decisión personal”, concluyó.