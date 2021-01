El concejal del PJ Lic. Javier Estévez en dialogo con FM Líder habló de varios temas de actualidad legislativa y además reflexionó sobre las últimas medidas adoptadas a nivel país para tratar de evitar más contagios de coronavirus como se están dando en los últimos 15 días.

El edil opositor fue cauto a la hora de dar su punto de vista y dijo que no era un problema local el relajamiento, “es en todo el país no solamente en Chacabuco, que se está dando una situación de contagios claramente preocupante”

El edil opositor dijo que, “Yo lo que siempre miro es el sistema de salud si está respondiendo o no, la cantidad de casos gracias a Dios no necesita una internación hospitalaria de una terapia más específica, esto es lo que nos da todavía una tranquilidad de que el sistema de salud responde todavía bien, y esperemos siga de esta manera, pero no podemos jugar con esa suerte”

Estévez en la entrevista radial manifestó que “Hay muchos contagiados de Covid que lo está pasando en su casa y que no necesitan de una internación, eso nos está dando que el sistema no este colapsado, por eso digo con esto no se puede jugar, hay un relajamiento del cual todos somos responsables, la clase política, los dirigentes y la sociedad también, y cada uno de los sectores que vieron que venía el verano y que el virus no estaba más y por eso está pasando esta situación compleja”.

Ya sobre este medida que por el momento será por 14 días, sobre el horario de circulación, el ex presidente del bloque justicialista dijo, “Veremos si esta sola medida hace que los contagios bajen, pero si la gente no se cuida y no toman conciencia de que no se junten esto seguirá siendo un problema, está visto que los mayores contagios no se dan en la cola de un supermercado o en cualquier comercio, sino que se da en las juntadas, esperemos estos 14 días para ver si da resultado, cuando todos tomemos conciencia que este relajamiento no es productivo y no solo los jóvenes se juntan, hay sectores que también lo hacen, perdieron el miedo y hacen lo que no tienen que hacer. Claramente hubo en relajamiento en todo el país no solamente en Chacabuco, que se está dando una situación de contagios claramente preocupante”

There is no ads to display, Please add some