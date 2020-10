“Hay un relato que todo sucede y no es así”

Las concejales de Unidad Ciudadana Ruth Williams y del Frente de Todos Adriana Olivetto en dialogo con FM Líder hablaron de las diferentes comisiones que integran y los temas de actualidad que en estas se debaten. Ambas ediles fueron críticas con la gestión municipal de la cual dicen, “hay un relato que todo sucede, y nos encontramos que las cosas no suceden”

En el caso de la concejal de Unidad Ciudadana relató el desdoblamiento que hubo de una comisión, “En las comisiones nos reunimos para dar curso a los distintos proyectos que tenemos, se hizo un desdoblamiento hace aproximadamente un mes, la comisión que en principio era Derechos Humanos y Violencia de Genero y ahora se aprobó la creación de Políticas de Genero y Diversidad, por eso hemos tenido una reunión de Derechos Humanos, el trabajo en comisión siempre es muy arduo e interesante, se profundiza sobre el proyecto, es una reunión de todos los bloques y cada uno aporta su mirada y enriquece a proyecto y a veces se traen a actores que nos aportan luz a lo que tenemos que decidir de cada postura política”

Por su parte Adriana Olivetto también resaltó el trabajo que se hace en cada una de las comisiones, “En lo que es la comisión de Educación estuvimos trabajando en el proyecto de Conectividad en el que queríamos que se creerá para que todos los alumnos tuvieran conectividad, el mismo fue aprobado no como ordenanza sino de resolución, ahora pasó al poder ejecutivo y veremos si lo van a implementar. La idea es que el municipio a través del Fondo Educativo compre tarjetas para entregar a los estudiantes que no la tienen y poder realizar la actividad y propuestas del docente y hacer un seguimiento si con esa tarjeta se van conectando”

En la misma línea la docente Williams dijo que, “No hay que tener una única mirada ni juzgamiento ni de encasillamiento, ni a las familias ni a los docentes, cuando los alumnos se desconectan la actividad del docente es maravillosa porque a partir de una situación inesperada como resultó ser la aparición de esta pandemia mundial, como nosotros, como docentes pudimos adaptaros a esta situación sin haber tenido las condiciones brindadas, es posible también que el docente no tenga conectividad, no tiene los insumos necesarios y le pasa a los niños, a los adolescentes y a las familias, nosotros encontramos familias donde existe un solo dispositivo, hay tres hijos en edad escolar y a ese único dispositivo llegan las tareas para dar continuidad pedagógica , ese papá, esa mamá o esa familia va a trabajar y lleva consigo el dispositivo y el alumno hasta que no regresan los adultos no tienen la conectividad y por ende no pueden establecer el vínculo necesario con el docente”.

“En referencia al proyecto que contó Adriana, el municipio debería acompañar lo que se viene haciendo desde el gobierno provincial con distintas acciones pedagógicas, sería un aporte más desde el gobierno municipal, no podemos estar continuamente esperando que todo nos den, se pueden ejercer política publicas desde el gobierno municipal, acá tiene que haber decisión política y esa decisión política no está tomada en esta y en otras áreas, nos pasa en Genero, nos pasa en Derechos Humanos, nos pasa en Salud, hay proyectos aprobados y cuando vamos al territorio la gente nos dice que esas cosas no suceden, hay un relato que todo sucede, y nos encontramos que las cosas no suceden, nosotros justamente somos la voz de los vecinos de Chacabuco y ellos nos cuentan que se acercan a distintos organismos y no obtienen respuestas del municipio y del estado municipal si dicen que existe, por eso digo que ellos se creen el propio relato”