Dialogamos con el ex director del Banco Provincia Dr. Diego Rodrigo con quién analizamos la situación política local y nacional, además de hacer referencia a la interna radical y la lista de Unidad conseguida.

El ex senador dijo que, «hay una crisis de la dirigencia política en general, debe haber un sinceramiento. En la época de Alfonsin había un 7% de pobres hoy estamos arriba del 40%, ha habido un deterioro del país que gran parte tiene que ver con el peronismo que es quién más ha gobernado en los últimos años, pero veo que los políticos nos quedamos siempre en el diagnóstico, nadie busca las soluciones»

Rodrigo al ser consultado de un posible tercer mandato de Aiola dijo, «hace bastante que no hablo con Víctor pero lo veo bien, si hay vocación de seguir está bueno que los intendentes tengan un mandato más. No hablo por cuestiones de agenda que no se ha dado, pero me parece bien y que un tercer mandato tenga un proyecto hacia adelante, que no sea para la continuidad para ganar una elección sino que trato se le va a dar a una gestión después de 8 años, hay cosas en la ciudad para mejorar y ayudar a cambiar la vida a la gente, que un tercer mandato pueda generar esto»