Dialogamos con el candidato a intendente por Juntos, ingeniero Fabio Di Palma, que tiene como referente nacional a Patricia Bullrich candidata a presidente, sobre el final de la campaña, el dirigente político manifestó que, «tengo orgullo de pertenecer a la línea de Patricia Bullrich que ha logrado transmitir el mensaje de lo que la Argentina necesita para el futuro, tiene el coraje suficiente para realizar el cambio que nuestro país necesita, ya ha demostrado que no tiene miedo de hacer las cosas que hay que hacer, estamos en un muy buen camino»

En el final el candidato dijo que, «tenemos 40 años de democracia y hay una deuda de la dirigencia política con la gente, que no supo resolver o no ha logrado resolver los problemas que hoy tenemos, como un 40% de pobreza en la Argentina que es un país rico y somos pobres porque ha sido mal administrado, cuando tenes un 40% del empleo no registrado, tenes un 120% de inflación interanual, cuando tenes los narcos en la calle, una educación dónde los pibes terminan un ciclo lectivo y no comprenden un texto, cuando vez la salud pública colapsada, evidentemente hay una deuda de la dirigencia política con la sociedad, tenemos que buscar por dónde ir, eso se hace a través del voto»