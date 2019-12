“Hay una dirigencia que sigue tomando decisiones en las sombras”

El concejal de Unidad Ciudadana en dialogo con FM Líder habló de varios temas de actualidad legislativa y del porqué hasta el momento no se sentaron a hablar con el bloque del PJ para unificar el mismo e ir en sintonía con lo que viene pasando a nivel nacional y provincial. El edil en la entrevista radial responsabilizó a la otra parte y manifestó, “me parece que tiene que ver con una dirigencia que sigue tomando decisiones en las sombras”, además Carnaghi dijo, “no da para que ningún dirigente se esté mirando el ombligo”

Al comenzar la entrevista por Líder y analizar porqué todavía no se había dado esa reunión el concejal de Unidad Ciudadana dio detalles, “Nosotros estamos dispuestos y lo manifestamos en reiteradas oportunidades, nosotros planteamos teniendo en cuenta lo que se venía tanto en lo nacional y provincial, ese sería el camino a seguir y lo que nos indica nuestro espacio. Tomando esa experiencia volver al viejo tiempo de las mezquindades, de los intereses personales es otro proceso. Claramente una plantea una voluntad, pero si del otro lado no se tiene una devolución, no se tiene eco, no es mucho más lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos la mejor voluntad, la mejor predisposición, creemos que ese es el camino a recorrer y me parece que es lo que necesita este tiempo de peronismo”

Sobre el mismo tema el edil amplió su posición y dijo que, “Hoy por hoy nosotros no encontramos ningún tipo de eco, me parece que tiene que ver con una dirigencia que sigue tomando decisiones en las sombras y que impiden que quienes están todos los días poniendo la cara puedan tomar las decisiones, que no tengo dudas que ellos coinciden con nosotros, por eso lo planteo con mucho respeto y humildad, pero creo hay una dirigencia en el peronismo que tiene mucho para aportar desde la experiencia, los mecanismos me parece que tiene que ver con una dirigencia que sigue tomando decisiones en las sombras , hay que horizontalizar la discusión, hay que dar protagonismo a quienes tenemos la representatividad del voto popular y también al militante peronista, al vecino que nos manifiesta el camino a seguir, no da para que ningún dirigente se esté mirando el ombligo, lo que tenemos que hacer es poner manos a la obra y trabajar en pos de eso. Nosotros estamos dispuestos, yo no puedo hablar por los demás ni obligar a nadie, esa es la realidad”